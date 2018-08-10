﻿
Kurbanlar kesildi, artık maç saati bekleniyor...
﻿
Site İçi Arama
﻿

KURBANLAR KESİLDİ, ARTIK MAÇ SAATİ BEKLENİYOR...

Kurbanlar kesildi, artık maç saati bekleniyor...

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis sezonu öncesi Başkan Mehmet Yiğiner, teknik ekip ve futbolcular ile yeni sezon öncesi kurban kestirdi.

1093 Okunma

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis sezonu öncesi Başkan Mehmet Yiğiner, teknik ekip ve futbolcular ile yeni sezon öncesi kurban kestirdi.

Yeni sezonun kazasız, belasız, sakatsız geçmesi adına kesilen kurbanın akabinde dualar edildi.
İsmail Kartal: Geçen sene bu takım çok acı çekerek buralara geldi...
Süper Lig'de ilk VAR kurbanı Ankaragücü oldu...
Ankaragücü başladı, Galatasaray bitirdi...
Erkan Sözeri'den ligler arası oyun farkı uyarısı
2
2311 gün sonra yeniden....
2
Yenidoğanlı Güçlülerden Fatih Terim'e ziyaret...
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿