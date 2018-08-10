Murat Cavcav: İyi bir kadro oluşturduk...

Spor Toto 1. Lig ekibi Gençlerbirliği'nin başkanı Murat Cavcav, kırmızı-siyahlı takımın sezonu şampiyon tamamlayarak tekrar Spor Toto Süper Lig'e çıkacağına inandığını söyledi.

Murat Cavcav, babası İlhan Cavcav'ın isminin verildiği geride kalan sezonda başkent ekibinin Süper Lig'e veda etmesi, onursal başkanın hayatını kaybetmesinin ardından üstlendiği sorumluluk, yapılan transferler ve kadro planlaması ile şampiyonluk hedefine ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

İlhan Cavcav'ın kırmızı-siyahlı kulübe yaklaşık 40 yıl başkanlık yaptığını hatırlatan Murat Cavcav, "Babam 40 yıl bu kulübe hizmet eden bir başkandı. Geçen sezon Gençlerbirliği hiç olmaması gereken bir pozisyondaydı. İlhan Cavcav sezonunda maalesef Gençlerbirliği bu acıyı tattı. Buna en çok üzülen, oğlu olarak benim. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın." dedi.

Kulüplerin küme düşme durumuyla karşılaşabileceğini ifade eden Cavcav, "Kulübümüzün küme düşmesini tabii ki istemedik ama burada sadece 1-2 kişinin hatası yok. Eğer hata varsa, işin içindeki herkes sorumludur. Hatalardan ders çıkarmamız ve ileriye bakmamız lazım." diye konuştu.

Gençlerbirliği'nin büyük bir camia olduğuna vurgu yapan Cavav, "Gençlerbirliği, taraftarları ve dört dörtlük tesisi olan büyük bir camia. Kulübümüzün önümüzdeki sezon tekrar layık olduğu yere geleceğinden şüphem yok." şeklinde konuştu.

"Gerekli transferleri yaptık"

Murat Cavcav, kırmızı-siyahlı kulübün yeniden Süper Lig'e dönmesi için gereken transferleri yaptıklarını vurguladı.

Başkent ekibinde geçen sezon forma giyen 12 isimle yolları ayırdıklarını dile getiren Cavcav, teknik direktörlük görevi için de Gençlerbirliği alt yapısında yetişmiş, uzun yıllar kırmızı-siyahlı formayı giymiş, son olarak da Gazişehir Gaziantepspor'un başında Spor Toto 1. Lig'de play-off finali oynamış Erkan Sözeri ile anlaştıklarını söyledi.

Erkan Sözeri'nin, Gençlerbirliği'nde çalışmaktan çok mutlu olacağını belirterek teklifi kabul ettiğini aktaran Murat Cavcav, genç teknik adamın yetiştiği başkent kulübünde futbolculuğundaki gibi başarılı olacağına inandığını dile getirdi.

Kırmızı-siyahlı ekibin sezona Sözeri yönetiminde Kızılcahamam ile Bolu'da yaptığı 2 kampla hazırlandığını ve çalışmaların İlhan Cavcav Tesisleri'nde devam ettiğini hatırlatan Murat Cavcav, şu değerlendirmeyi yaptı: "Hocamız insan olarak, karakter olarak çok düzgün biri. Geçen sene de başarılı bir sezon geçirdi. Ekibi, Süper Lig'e çıkma şansını penaltılarda kaybetti. Gençlerbirliği'ne katkı sağlayacağına inandığım, düzgün karakterli, iyi bir arkadaşımız. Erkan Sözeri ile bu sezon tekrar layık olduğumuz yere çıkmak için birlikte mücadele edeceğiz." Yeni transferler ve alt yapıdan A takıma katılan futbolcularla iyi bir kadro kurulduğunu aktaran Cavcav, pilot takım Hacettepe'den de genç isimleri kırmızı-siyahlı ekibe dahil ettiklerini belirterek, "Gerekli transferleri yaptık ve iyi de bir kadro oluşturduk." ifadelerini kullandı.

- "Bütün futbolcularım benim gözümde eşittir"

Murat Cavcav, devre arasında transfer edilen ve sergilediği performansla ön plana çıkan Beninli Stephane Sessegnon'un, yeni sözleşme yaparken, "Biz düşürdük, biz çıkaracağız." dediğini aktardı.

Kadroya kattıkları 8 yeni isimden özellikle Mert Nobre, Selçuk Şahin, Kari Arnason ve Hakan Arıkan'ın Süper Lig'e çıkma sürecinde büyük katkı vermesini beklediğini vurgulayan Murat Cavcav, kariyerinde Paris Saint Germain, Montpellier, Sunderland ve West Bromwich takımlarının formasını giyen Sessegnon ile de yeni sözleşme yapıldığını hatırlattı.

Kırmızı-siyahlı formayı giyen bütün futbolcuların kendisi için değerli olduğunu dile getiren Cavcav, şöyle devam etti:

"Gençlerbirliği için mücadele edecek bütün futbolcularım benim gözümde eşittir, hepsi evladımdır. Sözleşme yenilediğimiz Sessegnon da en önemli transferlerimizden biri. Spor Toto 1. Lig'e düşmemize rağmen büyük bir fedakarlık yaparak kulübümüzde kaldı. 'Bu takımı hep birlikte düşürdük, tekrar hep birlikte çıkaracağız' dedi. Sessegnon gibi bir futbolcunun bu tavrı beni çok mutlu etti. İyi bir takım oluşturduğumuzu düşünüyoruz. Tabii hocamızla istişare ederek bu kadroyu kurduk." Teknik ekip ve futbolcu kadrosuna güvendiğini ifade eden Cavcav, "Takım şu anda tam bir kolej havasında. Birlik, beraberlik, arkadaşlık gayet güzel. Hocamız da takıma güveniyor. İnşallah bu sezon tekrar layık olduğumuz yere çıkarız. İnşallah Ankaralılara, seyircilerimize,camiamıza bir şampiyonluk armağan ederiz. En büyük arzumuz, en büyük hedefimiz bu. Şampiyon olmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz ve benim bundan şüphem yok. Bu takımın şampiyon olacağına ve tekrar ait olduğu Süper Lig'e çıkacağına eminim." şeklinde görüş belirtti.

"40 yıl başkanlık kolay iş değil"

Murat Cavcav, babası İlhan Cavcav'ın kırmızı-siyahlı kulübün 40 yıl başkanlığını yaptığına işaret ederek, "40 yıl bir kulüpte başkanlık yapmak inanın hiç de kolay iş değil." diye konuştu.

Gençlerbirliği Kulübünde başkanlığın önemli bir görev olduğunu vurgulayan Murat Cavcav, "İlhan Cavcav'ın hizmetlerini anlatmakla bitirmek mümkün değil. Türk futboluna ve bu kulübe katkıları, kazandırdığı oyuncular... Bunu her bulunduğum ortamda ifade ediyorum, zaten bütün Türkiye de biliyor. Türk futboluna büyük hizmetler etmiş duayen başkanın büyük oğlu olarak bu kulübe başkan olmam, mesuliyetimi, sorumluluklarımı arttırdı. Bunu inkar etmek mümkün değil. Bu açıdan büyük bir sorumluluk altındayım." diyerek sözlerini tamamladı.