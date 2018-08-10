2311 gün sonra yeniden....

Süper Ligde 2018-19 sezonu 2 şampiyonun maçıyla açılacak. Geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Ankaragücü ve Galatasaray ligin ilk maçında karşı karşıya gelecekler.

Böylece Başkent ekibi 6 sezon sonra Süper Ligde tekrar yerini almış olacak.

Osmanlı Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak müsabakada hakem Ümit Öztürk görev alacak.

Ankaragücü'nde Galatasaray maçı öncesi sakat oyuncu bulunmuyor. Hafif sakatlıkları bulunan Alihan ve Putsila Bursaspor maçında dinlendirilmişlerdi. Bu 2 oyuncu da oynayacak duruma geldiler.

Geçtiğimiz sezon Ümraniyespor maçında kırmızı kart görüp 3 maç ceza alan Anton Putsila'nın ise cezası sona erdi.

Teknik direktör İsmail Kartal'ın sezonun ilk maçına nasıl bir kadroyla çıkacağı merak edilirken muhtemel kadronun şu şekilde oluşması bekleniyor.

Hopf- Erdem, Yalçın (Alihan), Kone, Pinto- Faty, Arif - Bifouma, Putsila, Mokhtar- El Kabir.

Galatasaray'ın son Akhisar yenilgisinden sonra maça süpriz bir onbirle çıkması bekleniyor.

ANKARAGÜCÜ 2311 GÜN SONRA

MKE Ankaragücü, 2011-2012 sezonunda, 7 Nisan 2012 tarihinde sahasında oynadığı maçta Kayserispor'a 5-0 yenilerek, Süper Lig'e veda etmişti.

Sarı-lacivertliler, küme düştükleri sezonda sadece 2 galibiyet alabildi. Beş beraberlik ve 27 mağlubiyeti olan başkent ekibi, 22 gol atarken, 77 golü de kalesinde gördü. 34 haftalık maratonda 11 puan toplayabilen MKE Ankaragücü, 1. Lig'in yolunu tuttu.

ZOR GÜNLER

Başkent ekibi, Süper Lig'den düştükten sonra 4 sezon 2. Lig, 2 sezon da 1. Lig'de mücadele etti.

2012-2013 sezonunda 1. Lig'de yer alan MKE Ankaragücü, 29 puan topladı, 18. ve son sırada yer alarak 2. Lig'e geriledi.

Sarı-lacivertliler, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında 2. Lig'de mücadele etti. 2016-2017 sezonunda TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele veren MKE Ankaragücü 72 puana ulaşarak 1. Lig'e yükselmeyi başardı.

2017-2018'de Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden MKE Ankaragücü , sezonu 63 puanla ikinci bitirerek, Spor Toto Süper Lig'e çıkmaya hak kazandı.

Başkent ekibi iki ayrı ligde üst üste iki sezonda başarılı olarak, 2311 gün sonra Süper Lig'deki heyacana ortak olacak.

95.RANDEVU

İki takım Süper Lig'de 95. kez birbirlerine rakip olacak. Geride kalan maçlarda Galatasaray'ın galibiyet sayısında 59-17'lik üstünlüğü göze çarpıyor. Taraflar 18 maçta ise eşitliği bozamadı.

Galatasaray'ın ligde attığı 193 gole, başkentin sarı-lacivertli ekibi 81 golle karşılık verebildi.

Taraflar Süper Lig'de en son, başkent temsilcisinin küme düştüğü 2011-2012 sezonunda karşılaştı. Galatasaray, rakibini Ankara'da 3-0, İstanbul'da da 4-0'lık skorlarla mağlup etti.

ANKARA'DAKİ MAÇLAR

Galatasaray ile MKE Ankaragücü, lig tarihinde Ankara'da 47 kez karşılaştı.

Sarı-kırmızılılar, genel toplamdaki üstünlüğünü deplasmanda da göstererek, rakibine galibiyet sayısında 23-13 üstünlük kurdu.

İki ekip Ankara'daki 11 maçta ise eşitliği bozamazken, Galatasaray 75, MKE Ankaragücü 48 gol attı.

Taraflar Ankara'da en son 2 Ekim 2011'de karşılaştı, Galatasaray sahadan 3-0 galip ayrıldı.

MEHMET YİĞİNER UMUTLU

Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, yeni sezon öncesi değerlendirmelerde bulundu.

Yiğiner, üst sıralara oynamayı hedeflediklerini ve mücadeleci bir takım kurduklarını söyledi.

2 yıl içinde 2.Lig'den Süper Lig'e çıktıklarını ifade eden Yiğiner, "Bunlar tertemiz şampiyonluklar. Taraftarlarımızın desteği de çok önemliydi. Yarışmacı bir takım kurmak için teknik ekiple çalışmalarımızı yaptık. Başkentimize ve taraftarımıza yakışacak bir takım kurduğumuzu düşünüyorum." dedi.

Yiğiner, kamuoyuna anlatamadıkları süreçlerden geçtiklerini ifade ederek, "Ülkesinden getirdiğimiz ama imza atamadan giden oyuncular oldu. 'Ankaragücü'nün yasağı kalkmaz, bir sezon boş geçirirsiniz.' diyenler oldu. Yönetim olarak, 17 dosyayı kalıcı olarak kaldırdık. Bu da biraz zaman aldı. Ummadığımız teknik direktörler ve futbolcular, paralarını faiziyle birlikte istedi. Şu an transfer ettiğimiz futbolcuların tamamının lisansını çıkarttık, hiçbir sorunumuz yok." diye konuştu.

Bursaspor maçında ışığı gördük

Yiğiner, Bursaspor ile oynanan hazırlık maçında takımın iyi bir performans sergilediğini belirterek, "Bursaspor maçında takım ışık saçtı. Bursasspor maçı sonrasında taraftarların ilgisi de arttı. Galatasaray maçının biletleri dün satışa çıktı. Birçok tribünde bilet kalmadı. Dolayısıyla Galatasaray maçında 18 bin kişilik stat dolacak diye umuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Yiğiner, Galatasaray'ın büyük bir camia olduğunu ve geçen sezonu şampiyon tamamladığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Lige iyi başlamak ve üst sıralara oynamak istiyoruz. Ona göre bir kadro kurduk. Eksiklerimiz var ve 3-4 bölgeye daha futbolcu almamız lazım. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Sadece futbolcu almak için transfer yapmak istemiyoruz. Aldığımız futbolcular takımımıza katkı vermeli. Girişimde olduğumuz 3-4 futbolcudan haber bekliyoruz. Lig uzun bir maraton. Bu süreçte kart cezaları ve sakatlıklar olacaktır. Bunların tedbirini de şimdiden almamız lazım."