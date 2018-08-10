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Yenidoğanlı Güçlülerden Fatih Terim'e ziyaret...
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YENİDOĞANLI GÜÇLÜLERDEN FATİH TERİM'E ZİYARET...

Yenidoğanlı Güçlülerden Fatih Terim'e ziyaret...

Ankaragücü - Galatasaray maçı öncesi Yenidoğan Grubu güzel bir vefa örneği gösterdi.

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Ankaragücü - Galatasaray maçı öncesi Yenidoğan Grubu güzel bir vefa örneği gösterdi.

Yenidoğan Grubu, Ankaragücü ile karşılaşacak olan Galatasaray takımının teknik direktörü Fatih Terim'i ziyaret ettiler.

Teknik direktörlük kariyerine Ankaragücü'nde başlayan Fatih Terim'e takımın kamp yaptığı otele giderek çiçek veren sarı-lacivertli taraftarlara Fatih Terim de teşekkür etti. 

Terim'e bir de Ankaragücü yıllarından kalma fotoğraf hediye eden Yenidoğan Grubu hatıra fotoğrafı çekinerek otelden ayrıldı.
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Aga
10 Ağustos 201819:22
Fatih hoca Galatasaraydan sonra Ankaragucune sempatisi olan bir insandir lutfen Fatih hocayi onurlandirma adina tezahurat yapalim Galatasaray takimina lutfen yuh cekmeyelim onlar kutu gunumuzde bize destek veren tek istanbul takimidir.
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irfan
10 Ağustos 201815:25
o günleri çok iyi biliriz. hasan şaşı ta 17 yaşında ikinci yarı sağ açıkta oynatıyordu. heyecanlı günlerdi be.
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