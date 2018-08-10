Yenidoğanlı Güçlülerden Fatih Terim'e ziyaret...

Ankaragücü - Galatasaray maçı öncesi Yenidoğan Grubu güzel bir vefa örneği gösterdi.
Yenidoğan Grubu, Ankaragücü ile karşılaşacak olan Galatasaray takımının teknik direktörü Fatih Terim'i ziyaret ettiler.
Teknik direktörlük kariyerine Ankaragücü'nde başlayan Fatih Terim'e takımın kamp yaptığı otele giderek çiçek veren sarı-lacivertli taraftarlara Fatih Terim de teşekkür etti.
Terim'e bir de Ankaragücü yıllarından kalma fotoğraf hediye eden Yenidoğan Grubu hatıra fotoğrafı çekinerek otelden ayrıldı.
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