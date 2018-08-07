Ahmet İlhan: Bu sezon daha iyiyiz...

Gençlerbirliği’nin tecrübeli futbolcusu Ahmet İlhan Özek, sezon öncesi Milliyet Ankara’ya açıklamalarda bulundu. Çok zor bir sezonu geride bıraktıklarını belirten tecrübeli futbolcu, “Geçen yıla göre daha iyi bir kadromuz var. Taraftarımız bize destek olsun. Kulübü hak ettiği yer olan Süper Lig’e çıkarmak için çok çalışıyoruz” dedi

Kırmızı-karaların takım kaptanlarından Ahmet İlhan Özek, zor günleri geride bırakarak Süper Lig’e döneceklerine inandığını söyledi. Taraftarların Yenikent’te takımı yalnız bırakmamasını isteyen tecrübeli futbolcu, “Kadromuz geçen seneye göre daha iyi” dedi.

Gençlerbirliği zor bir sezon geçirdi. Sence takım bu yıl onun etkisinde kalır mı? 1. Lig’de takım neler yapar?

-Evet geçen sezon bizim için iyi geçmedi ama bu yıl onun etkisinde kalmayacağımızı düşünüyorum. Geçen seneye göre çok çok daha fazla performans gösterip, takımı hak ettiği yere yıllarca bulunduğu yer olan Süper Lig’e çıkartmayı düşünüyoruz.

“Sakatlık zordu”

Geçen yıl taraftarların büyük katkı beklediği isimlerin başında geliyordun ancak talihsiz bir sakatlık yaşadın. O süreç nasıldı?

-Benim için o süreç çok zor geçti. 2. ciddi sakatlığımdı. İlk ciddi sakatlığım milli takıma gittiğim dönemdi. O zaman da 5-6 ay sahalardan uzak kalmıştım. Geçen sezon da 4 ay uzak kaldım. Futbolcu için sakatlık çok zor bir süreç. Orada takımdan uzaktasın, takıma bir şey veremiyorsun. Takım arkadaşların idman yapıyor sen koşamıyorsun bile. Bunun uzun bir süre etkisinde kaldım. Sakatlığım tamamen geçti. Kampta da açığımı çalışarak kapattım. Vücut olarak da hazır hale geldim. İnşallah dediğim gibi bu sezon çok farklı bir şekilde performans göstereceğim diye düşünüyorum.

“Daha hırslıyım”

Mücadeleci bir yanın var. Bu sezon daha hırslı mısın?

-Bu sezon çok daha hırslı olacağım, bunu kamplarda da belli ettiğimi düşünüyorum. Çünkü geçen sene uzun süren bir sakatlık geçirdim. Bekleneni veremedim ve sahalardan uzak kalmak beni daha fazla hırslandırdı. Bu sezon o hırsımın karşılığını sahada vereceğim.

Genç futbolcularla takımdaki tecrübeli isimlerin kaynaşması zor oldu mu?

-Zor olmadı, çünkü karakteristik anlamda takımda çok fazla genç ve yaşlı oyuncularımız var. Buna yabancılarda dahil. Sanki tek tek ayıklanıp transferler yapılmış. Geçen seneki kadrodan oyuncu arkadaşlarımızı tutmuşlar. Ortam karakterli futbolculardan oluştuğu içinde kaynaşma da samimiyette, birlik ve beraberlikte çok çabuk oldu. Bunu kampın ilk haftasında yaşadık, inanılmaz güzel bir ortam var takımda. Kolej havası gibi. Her yaştan isim olmasına rağmen inanılmaz güzel bir ortam var. Tribünlerimizde de kolej havası var. Çok güzel bir kulüp havası var.

Bu sezon forma numaranız 9 olacak sanırım, bir anlamı var mı?

-Hayatımda hep 9 ve 7 numaralı formayı giydim. 7 numarada çok ciddi iki sakatlık geçirdim. Bana uğursuzluk getirdiğini düşünüyorum. 9 numarasının da bir anlamı var tabi. Aydınlıyım. Bu sezon plaka kodundan dolayı 9 numarayı giyeceğim. Bir de Karabük’te giydiğim sezonda A Milli Futbol Takımı’na kadar yükselmiştim 9 numaralı formamla. Geçen sezon Vedat Muriqi’ye bırakmıştım ama bu sezon kimseye bırakmadım.

Milli Takım’a tekrar çağrılmak ister misin?

-Her futbolcunun hayalidir milli takım forması giymek, ben bunu başardım çok şükür. Devam ettirebilirdim, ama talihsiz bir sakatlık yaşadım ve toparlamam zor oldu. Önümüzde Bilal Kısa örneği var 32 yaşında ve milli takıma gitti. Tabiki de tekrardan gidebilirim ama öncelikli hedefim takımı Süper Lig’e çıkarmak.

Taraftarlara ne mesaj vermek istersin?

-Bu sezon Osmanlı Stadı’nda oynayacağız. Bizi orada da yalnız bırakmamalarını istiyorum, lütfen bize hep destek olsunlar. Evet talihsiz bir sezon yaşadık. Gençlerbirliği’ne hiç yakışmayacak şeyler oldu. Ancak onlar bizlere tüm enerjisiyle destek oldu. Karakterli taraftarlarımız var. Tüm Türkiye’de bunu biliyor zaten. Onlardan ricam bizi Osmanlı Stadı’nda yalnız bırakmasınlar, her maç deplasmanda oynuyoruz havası vermesinler. Bize destek olsunlar, takımı Süper Lig’e çıkarmak için herkes elinden geleni yapacak. Kombine fiyatları da belirlendi. Kombinelerimizi alıp, bizlere destek olsunlar.

Çok büyük bir değişime uğradı kadro. Gitmeyi düşündün mü? Teklifler var mıydı?

-Kadromuz geçen seneye göre çok daha iyi. 1. Lig’in üzerinde bir kadromuz var. Açıkcası takımdan gitmeyi hiç düşünmedim. Ben Gençlerbirliği’ni çok seviyorum. Buraya geldiğimde de söylemiştim bence 3 büyüklerden sonra gelen bir kulüptür Gençlerbirliği benim için. Geçen sezon takım düştü ve ben de bunun bir parçasıydım. İstemeden de olsa, elimde olmasa da geçen sezon oynayamadım. Takıma hiçbir katkı veremedim. Burada başkanımız, yöneticilerimiz, genel menajerimiz bana çok büyük destek verdi. Sakatlığım dönemimde de sürekli arayıp sordular. Lig bittikten sonra da beni takımda muhakkak tutmak istediklerini söylediler. Bende bu kulübü çok seviyorum, bu kulübü hak ettiği yere çıkartmadan gitmeyi hiç düşünmüyorum. Kulübe de söyledim ‘ben buradayım’ dedim. Bana büyük bir sorumluluk vererek takım kaptanlarından biri yaptılar. Bir vefa borcu oluştu bu sebepten. Kendimi buraya ait hissediyorum. Gençlerbirliği ailesinin bir parçasıyım.

Ankara’da hayat nasıl gidiyor, ailenizle mutlu musunuz?

-Ankara’da hayat çok güzel. Küçük şehirlerde oynadım genellikle. Oralardan gelince tabi, Ankara çok büyük bir şehir. Ülkemizin başkenti. Kışın yapılacak hiçbir şey olmasa yüzlerce AVM’den birine gidebiliyoruz. Hava güzel olunca çok fazla seçeneğimiz oluyor. Özellikle kızımla sürekli geziyoruz.

Milliyet Ankara