﻿
Efeler ligi derbi ile başlayacak...
﻿
Site İçi Arama
﻿

EFELER LİGİ DERBİ İLE BAŞLAYACAK...

Efeler ligi derbi ile başlayacak...

Efeler ve Vestel Venüs Sultanlar Liginde 29018-2019 sezonu fikstürünü belirleyecek kura çekimi Ankara’da yapıldı

611 Okunma

Efeler ve Vestel Venüs Sultanlar Liginde 29018-2019 sezonu fikstürünü belirleyecek kura çekimi Ankara’da yapıldı. Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Federasyon personeli ve kulüp personelinin katıldığı kura çekimi Ankara Volley Otel’de yapıldı.

Buna göre Efeler Voleybol Ligi 14 Ekim’de başlayıp 16 Aralık’ta devre arasına girecek. İkinci yarı 6 Ocak-9 Mart tarihleri arasında oynanacak.

Çekilen kura sonucunda Efeler Ligi’nin son şampiyonu Halkbank, sezonu hemşerisi Ziraat Bankası ile oynayacağı derbi maçla açacak.

Efeler Ligi’nin ilk hafta programı şöyle:

İkbal Afyon Bld. Yüntaş-Arkas Spor

Galatasaray-İnegöl Bld.

Tokat Bld. Plevne-İstanbul BBSK

Fenerbahçe-Jeopark Kula Bld.

Arhavi Bld.-Maliye Piyango

Rakip Beylikdüzü

Halkbank Bayan Voleybol Takımı ise ilk hafta Beylikdüzü ile eşleşti. Karşılaşma Ankara’da oynanacak.

Bayanlar Liginde ilk yarı 3 Kazım’da başlayıp 26 Aralık’ta sona erecek. İkinci devre 13 Ocak-10 Mart tarihleri arasında oynanacak.

Vestel Venüs Sultanlar Liginde ilk hafta programı şöyle:

Fenerbahçe-Beşiktaş

Vakıfbank-Karayolları

Nilüfer Belediye-Eczacıbaşı

Galatasaray-Çanakkale Bld.

Aydın B.Ş. Bld.-THY

ETİKETLER
Ahmet İlhan: Bu sezon daha iyiyiz...
Korcan Çelikay'dan Galatasaray ve Muslera için çarpıcı sözler!
Mehmet Yiğiner: 2-3 noktaya transfer yapmamız lazım...
Ankaragücü'ne iki transfer
Hasan Kartal'dan VAR sistemine destek...
Etimesgut’ta köklü revizyon
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿