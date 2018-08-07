Efeler ligi derbi ile başlayacak...

Efeler ve Vestel Venüs Sultanlar Liginde 29018-2019 sezonu fikstürünü belirleyecek kura çekimi Ankara’da yapıldı. Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Federasyon personeli ve kulüp personelinin katıldığı kura çekimi Ankara Volley Otel’de yapıldı.
Buna göre Efeler Voleybol Ligi 14 Ekim’de başlayıp 16 Aralık’ta devre arasına girecek. İkinci yarı 6 Ocak-9 Mart tarihleri arasında oynanacak.
Çekilen kura sonucunda Efeler Ligi’nin son şampiyonu Halkbank, sezonu hemşerisi Ziraat Bankası ile oynayacağı derbi maçla açacak.
Efeler Ligi’nin ilk hafta programı şöyle:
İkbal Afyon Bld. Yüntaş-Arkas Spor
Galatasaray-İnegöl Bld.
Tokat Bld. Plevne-İstanbul BBSK
Fenerbahçe-Jeopark Kula Bld.
Arhavi Bld.-Maliye Piyango
Rakip Beylikdüzü
Halkbank Bayan Voleybol Takımı ise ilk hafta Beylikdüzü ile eşleşti. Karşılaşma Ankara’da oynanacak.
Bayanlar Liginde ilk yarı 3 Kazım’da başlayıp 26 Aralık’ta sona erecek. İkinci devre 13 Ocak-10 Mart tarihleri arasında oynanacak.
Vestel Venüs Sultanlar Liginde ilk hafta programı şöyle:
Fenerbahçe-Beşiktaş
Vakıfbank-Karayolları
Nilüfer Belediye-Eczacıbaşı
Galatasaray-Çanakkale Bld.
Aydın B.Ş. Bld.-THY
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