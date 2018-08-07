Korcan Çelikay'dan Galatasaray ve Muslera için çarpıcı sözler!

Ankaragücü'nün deneyimli file bekçisi Korcan Çelikay, Radyospor'da yayınlanan Spor Kazanı programında Özgür Sancar'ın sorularını yanıtladı.

Ankaragücü'nün başarılı kalecisi Korcan Çelikay'ın açıklamaları şu şekilde;



‘’Çalışmalar tabii yoğundu. Sezon başı hazırlık dönemi yoğundu ama şu anda maç haftasına girdiğimiz için biraz daha dinlenme açısından rahatladık. Artık tamamen taktiksel çalışıyoruz. Bu yüzden çalışmalar biraz daha hafifledi diyebilirim.’’



‘’Tabii ki de tam anlamıyla hazır diyemeyiz. Aslında hiçbir takıma hazır diyemeyiz çünkü lig havası çok başka bir hava. 3-4 maç atlattıktan sonra rahat bir şekilde takım adapte olabiliyor. O yüzden tabii ki de güç-kuvvet, teknik-taktik açıdan hazırlanmak için elimizden geleni yaptık ama tam anlamıyla hazırız demek doğru olmaz.’’



’İlk maç ve açılış maçı bizim olacak. Bizim de 6 yıllık bir süreden sonra ilk defa camiamız ve taraftarımız takımını Süper Lig maçında izleyecek. Başlangıç olarak herkes Galatasaray ile başlamanın iyi olmadığı, kötü olduğu şeklinde konuşuyor ancak hiçbir takım hazır değil. Bu bizim avantajımıza olabilir diye düşünüyorum. Galatasaray iyi bir ekip, güçlü bir ekip ama netice itibariyle onlar da sezon başındalar, biz de öyleyiz. Bence çok bir şey fark etmeyecek diye düşünüyorum. Bizim açımızdan iyi geçmesini diliyorum. Zor bir maç olacak ama puan ve puanlarla dönmek istiyoruz.’’



’Süper Kupa maçında hazır bir Galatasaray yoktu. Eksikleri var, onlar da kendilerince zaman ihtiyacı var. Bizim onlardan bir eksiğimiz olduğunu düşünmüyorum. Takım olarak geçen seneden bir takım arkadaşlığımız, bütünlüğümüz var. Süper Lig’de hevesimiz, heyecanımız var. Bununla birlikte ben Galatasaray’ı yenebileceğimizi düşünüyorum. Sezon başı olmasından dolayı hiçbir takım hazır değil. Bir şekilde bu avantajı kullanıp puan ya da puanlar almak istiyoruz. Puan da almak iyidir, isim olarak karşımızda bir Galatasaray olacak. Heyecanımız ve isteğimizle kazanmak istiyoruz. Kazanacağımızı da düşünüyorum.’’



‘’Aynı model dediğimiz sistem son dönemlerde dünyada oynana futbol sistemi. Bunu Dünya Kupası’nda da gördük. Öncelikle iyi savunma, daha sonrasında hızlı hücumla gol şansı bulma..Savunma dünyada tüm takımlar için birinci sırada geliyor. Bizim de sistemimiz içerisinde bu var. Geçen sene şampiyonlukta da buna önem vererek bu şampiyonluğu yaşadık. Kesinlikle savunma birinci sırada, sonrasında iyi ve hızlı hücumla takımlar gol bulmaya ve puan kazanmaya çalışıyor. Tabii ki de doğru bir sistem, doğru bir taktik. Bunu en iyi uygulayan takımlar kazanıyor. Akhisarspor’da Süper Kupa maçında bunu yaptı. Maç penaltılara gitti ancak sistem doğru bir sistemdi.’’



''Muslera’yı birinci sıraya koyarım''



Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi hakkında da konuşan Korcan Çelikay, şu ifadeleri kullandı;



‘’Ligde bir sıralama yapsam Muslera’yı birinci sıraya koyarım. Dünyada bir sıralama yapsam ilk ona koyarım. Gerçekten iyi bir kaleci. Kendisini takdir ediyor ve beğeniyorum. Galatasaray’da olduğu sürece yakından izleme imkanımız oluyor. Takımına çok büyük katkı yapıyor. Kaleci olarak en önemlisi de takımı ayakta tutmak çok önemlidir. 0-0 giden bir maçta yaptığı bir tane kurtarış-belki 90 dakika boyunca bir tane kurtarış yapmıştır-maçın kazanılmasında en önemli pozisyonlardan biridir. Bunu herkes görmez, ben kaleci gözüyle baktığım için görüyorum. O yüzden takımına fazlasıyla katkı sağlayan bir kaleci. Daha önce de karşılıklı oynamıştık.’’



‘’Bana kalırsa Beşiktaş elindeki kaleciler ile devam edebilir. Ama günümüz futbolunda, hele ki ülke futbolumuzda yabancıya çok önem verildiği için yabancı bir kaleci alabilirler diye düşünüyorum. Türk futbolumuz çok tasvip etmesem de büyük bir yüzdesi yabancı oyuncu ile gidiyor. Sonra diyorlar ki Türk oyuncu yetişmiyor, bu şartlarda yetişmesi zaten çok zor. Biraz sıkıntılı bir durum



Gelecek sezonda Yenikent Stadı'nda oynayacaklarıyla ilgili olarak konuşan Korcan Çelikay şu sözleri kaydetti;



‘’En başında Afyon konuşulduğu zaman herkes bir tedirgin oldu. Ulaşım, konaklama başlı başına bir dert. Ankara’da ikamet ediyoruz, Afyon’a gitmemiz 4-5 saatimizi alacak. Her maç deplasman olacak gibiydi. Bizi geçelim, en güçlü yanımız taraftarımız diye düşünüyorum, binlerce kişiyi oraya sürüklemek onlar için de bizim için de zor olacaktı. Bir şekilde Ankara’da oynanması için ön ayak olan ve çalışmalar yapanlara çok teşekkür ediyorum. İlk senemizde ilk maçlarımıza taraftar gücümüzü arkamıza alarak başlamamız büyük avantaj sağlar ve öyle olacak. O yüzden Ankara Yenikent Stadı’nda oynamak bizim ve taraftar için çok iyi bir olay oldu. Hem yönetimsel hem belediye ya da bakanlığa kadar giden bu konuda baştan sonra herkes çok teşekkür ederiz.’’

Ajansspor