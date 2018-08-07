Mehmet Yiğiner: 2-3 noktaya transfer yapmamız lazım...

Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner, Spor Toto Süper Lig’in ilk haftasında Galatasaray ile oynayacakları maçı değerlendirdi. Yiğiner, transfer çalışmaları hakkında da önemli bilgiler verdi.

Radyospor’da yayınlanan Gün Ortası programında Emrah Karalinç’in sorularını yanıtlayan Mehmet Yiğiner’in açıklamalarından Ajansspor’un derledikleri şu şekilde;

"2-3 NOKTAYA TAKVİYE YAPMAMIZ LAZIM"

Biz, imkanlarımız dahilinde bonservis bedeli ödemeden bir takım kurduk. Yarışmacı bir takım kurduğumuzu düşünüyorum. 2-3 noktaya takviye yapmamız lazım. Birkaç transfer daha yaparsak arzu ettiğimiz, kora kor mücadele eden yarışmacı takımı kurmuş olacağız. Ligde kalıcı olmak istiyoruz. 6 yıl biz Süper Lig’den uzak kaldık. Süper Lig’de Ankara’dan bir takım var, o da Ankaragücü. Bunun da bilincindeyiz. Teknik ekibimizle birlikte ciddi çalışma yaptık, aramıza katılan oyuncuları tek tek inceledik. Uyum içinde yolumuza devam ediyoruz.

TRANSFER YASAĞININ KALKMASI ÜZERİNE...

Transfer yasağı konusu önemliydi. 17-18 dosyamız vardı, bunu da tamamen kaldırdık. Belli bir kısmi ödeme yapıp bir sonraki yıla bırakmadık. O anlamda da kulübümüz bundan sonraki süreçte biraz daha rahatlamış oldu. 10-12 gün önce transfer yasağını açmış olduk. Çünkü her sene son gün, hatta 1 saat kala açabiliyorduk. Geçmişten gelen epey bir borç yükü vardı. 26 FIFA dosyası, 80-90 üzerinde yerli dosya vardı. Bunlar futbolcu ailesine olan borçlar. Bunların çoğunu temizledik, bir şey kalmadı. Şimdi yapacağımız iş belli. Önümüzde önemli bir maçımız var. Geçen sene şampiyon olmuş bir Galatasaray var. Hocamız, futbolcular, teknik heyet hepsi çalışıyor. Biz de kulüpteyiz. İnşallah güzel bir başlangıç yapmak istiyoruz. İyi bir takım kurduğumuzu da düşünüyorum.

"TRANSFERDE NOKTA ATIŞ YAPMAK İSTİYORUZ"

İşin gerçeği, ciddi bir destek almadan, sponsorluk anlaşmalarımızı, yeni stada geçişi düşündüğümüz zaman bizim ekonomik durumumuza göre bize uyacak 3-4 oyuncu daha almalıyız. Bununla ilgili çalışmalarımız sürüyor, haber bekliyoruz. Transfer yapmış olmak için kulübe futbolcu getirmek istemiyoruz. Attığın taş ürküttüğün kurbağaya değsin derler. Biz tam nokta atışı yapmak istiyoruz. Bursaspor maçını izledim, spor kamuoyu neticesinde Galatasaray daha hazır gördü, sıfırdan bir takım kurduk, bu da bizim hocamızın ve teknik ekibimizin bir başarısı. Sıfırdan bir takım kurduk. Bursaspor maçındaki istek-arzu, kompakt oyun devam ettikçe biz üst sıralara oynarız.

"GALATASARAY'I YENECEĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM"

Akhisarspor Kulübü’nü tebrik ediyorum. Biz nerede olursa olsun kazanmak istiyoruz. İnşallah lige iyi başlarız. Rakibin maliyeti ve ekonomik gücü daha fazladır ama 11’e 11 oynayacağız. Galatasaray’ı yeneceğimizi de düşünüyorum.

ANKARAGÜCÜ'NDE TARAFTARLARIN KOMBİNEYE İLGİSİ

Kombinelere geç başladık. Stat yerimiz belli değildi. Yenikent’te oynayacağımız belirlendi. Bu hafta kombine satışlarımız başladık. Bugün de özellikle bir kampanya yaptık, insanlar kuyruktaydı, bir talep var. Biz de “Passolig ve kombinelerinizi alın” diye çağrıda bulunduk. Şimdilik iyi gidiyoruz. Ankaragücü’nü kurumsal bir yapıya oturtmaya çalışıyoruz. Geçmişteki gibi 3 bin bilet birine, 2 bin bilet birine, böyle bir şey yok. İnsanlar kendi imkanlarıyla bütçelerine uygun yerden kombinelerini alıyorlar. Gelişmelerden memnunuz. Taraftarımızdan da Allah razı olsun.

VAR UYGULAMASI BAŞARILI OLUR MU?

VAR’ın başarılı olacağını şahsen düşünüyorum. Yine de Süper Kupa’da da gördünüz, ufak da olsa hatalar oluyor. Bana göre bunlar minimize edilecektir. VAR sisteminin ciddi katkısı olacaktır.

ANKARAGÜCÜ TARAFTARLARINA MESAJI

Biz genelde kulüp başkanları olarak destek isteriz. Açılış maçı Galatasaray ile. Taraftarın statta olmalarını, takımlarına sahip çıkmalarını istiyorum. Birlik beraberlik içerisinde hem Ankaragücü’müze hem Türk futboluna katkı sağlarız diye düşünüyorum.

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