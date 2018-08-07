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Ankaragücü'ne iki transfer
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ANKARAGÜCÜ'NE İKİ TRANSFER

Ankaragücü'ne iki transfer

Gölbaşı Belediyesporda’n 16 yaşında olan kaleci Kerem Yıldırım ve orta saha futbolcusu Emrullah Çelenk Ankaragücü’nün Profesyonel Futbol Takımı Alt yapısında U 17 takımına transfer oldular.

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Gölbaşı Belediyesporda’n 16 yaşında olan kaleci Kerem Yıldırım ve orta saha futbolcusu Emrullah Çelenk Ankaragücü’nün Profesyonel Futbol Takımı Alt yapısında U 17 takımına transfer oldular.

Gölbaşı Belediyespor Kulüp Başkanı Hayati Çal transfer ile ilgili yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Ankaragücü’ne transfer olduk diye bu iş bitti demek yok. Daha çok çalışıp, başarılı olacaksınız. Yolunuz hep açık olsun". Ankaragücü U-17 Takım Hocası Birol Akkaya yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Daha öncede Gölbaşı Belediyespor’dan Salih Doğani Muhammet Enes Polat ve İsmail Demirkan’ı transfer etmiştik. Kulüp Başkanı Hayati Çal’a teşekkür ediyoruz".
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