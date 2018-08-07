Etimesgut’ta köklü revizyon

İkinci Futbol Ligi Kırmızı Grup ekiplerinden Etimesgut Belediyespor, yeni sezon öncesinde kadrosunu 11 futbolcuyla güçlendirdi. Teknik Direktör Aykan Atik’in verdiği rapor doğrultusunda, geçen sezonki kadrodan 8 futbolcuyla da yollar ayrıldı.

2 yıldır 2. Ligde mücadele eden ve ligi orta sıralarda bitiren Etimesgut Belediyespor, bu sezon şampiyonluk parolasıyla yola çıktı. Bu hedef doğrultusunda; Mersin İdman Yurdu’ndan Abdurahman Türkmen, Aydınspor’dan Hasan Gündem, Yusuf Yıldırım, Menderes Çağlayan, Emre Akbulut, Ofsopr’dan kaleci Yunus Emre Kirdal, Konyaspor’dan İbrahim Alan, Gençlerbirliği’nden Burak Çolak, Rizespor’dan Ufuk Buncukcu, Oğuzhan Malcı, Çatalcaspor’dan Eyüpcan Delibalta transfer edildi.

Arayış sürüyor

Geçen sezonki kadrodan; Emrah Bozkurt, Eser Yayla, Fatih Selimhan Solmaz, Osman Mert Göktepe, Halil İbrahim Can, Temel Taşkın, Bekir Turaç Böke ve Berat Çetinkaya ile yollar ayrıldı.

Etimesgut Belediyespor Kulüp Başkanı Hasan Kartal, teknik direktör Aykan Atik ile yapılan görüşmeler sonunda, takımda kalacak ve gidecek futbolcuları belirlediklerini ifade ederek, “Futbolcularımıza katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Gidenlerin yerine yeni futbolcular transfer ettik. Bazı mevkiler için arayışımız sürüyor. İnşallah bu sezon şampiyonluk mücadelesi verecek diri bir takım kurup sezona gireceğiz” dedi.