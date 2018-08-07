Zeki Yavru ile yollar ayrıldı...

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Taşra

7 Ağustos 201821:07

Gidişi olsun dönüşü olmasın.Gençlerbirliği ne geldi ilk yıl imza sonrası saçmalayan ne sporcu ne futbolcu kimliği olmayan bir tip. Gençelrbirliğine zaten hiç yakışmıyordu.Ümit Hocasının bulacağı yeni kulüpte telefon avcılığı ihtisasını geliştirir umarım.