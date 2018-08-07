﻿
Zeki Yavru ile yollar ayrıldı...
﻿
Site İçi Arama
﻿

ZEKİ YAVRU İLE YOLLAR AYRILDI...

Zeki Yavru ile yollar ayrıldı...

Gençlerbirliği Zeki Yavru ile yolları ayırdı.

1567 Okunma

En son Kayserispor maçında çıkardığı olaylar ile gündeme gelen Zeki Yavru ile Gençlerbirliği karşılıklı anlaşarak sözleşmesini fesh etti.

Geçen sezon başında Trabzonspor'dan Gençlerbirliği'ne gelen Zeki, başkent ekibiyle 21 lig maçına çıktı.
Ahmet İlhan: Bu sezon daha iyiyiz...
6
Erkan Sözeri karşılaşma sonrası Klasspor'a konuştu...
Gençlerbirliği oynadı, Kayseri kazandı..
1
Yüzyılın en saçma yasaklarından biri daha Türkiye'den...
1
Gençlerbirliği, Kayserispor karşısında...
2
Gençlerbirliği'nde kaptanlar belli oldu...
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
1
Taşra
7 Ağustos 201821:07
Gidişi olsun dönüşü olmasın.Gençlerbirliği ne geldi ilk yıl imza sonrası saçmalayan ne sporcu ne futbolcu kimliği olmayan bir tip. Gençelrbirliğine zaten hiç yakışmıyordu.Ümit Hocasının bulacağı yeni kulüpte telefon avcılığı ihtisasını geliştirir umarım.
﻿