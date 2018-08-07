Ankaragücü'ne esnaf desteği...

19 Mayıs Stadyumu Passolig gişelerinde toplu kombine alımı gerçekleştirildi.

ANKESOB Yönetimi ile bağlı odaların başkan, başkan vekili ve yöneticilerinin yanı sıra Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk de 19 Mayıs Stadyumu passolig gişelerine gelerek passolig ve kombine kartlarını aldı.

Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner burada, Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk ve passolig gişesi önünde toplanan aralarında Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası ile Ankara Şehiriçi Özel Halk Otobüsçüleri Esnaf Odası yöneticilerinin de bulunduğu kalabalık grupla biraraya gelerek bir süre sohbet etti.

19 Mayıs Stadyumu Passolig gişelerinde bir konuşma yapan Mehmet Yiğiner; “MKE Ankaragücü’nü hak ettiği yere; Süper Lig’e getirerek bu sezon da kendi imkanlarımız ile bir takım kurduk. 3-4 tane eksik oyuncu var. Eksik bölgelere oyuncu alabilirsek bana göre ligi üst sıralarda bitirebiliriz. Yarışmacı bir takım oluşturmak istiyoruz. Biliyorsunuz diğer kulüplerin kombine ve passolig sayıları yüksek. Tabii 3 İstanbul takımının da passolig ve kombine sayıları yüksek. Bir sistem oturtmuşlar. Şuan itibari ile Galatasaray kulübü 85 Milyon TL kombine geliri elde etmiş. Bizim bu rakamları yakalamamız zor ama 10 da 1’ini yapsak bizim için yine çok iyi bir gelir olur. Biz maliyeti düşük ama iyi bir takım kurma hedefindeyiz. Aldığımız futbolcuların tamamı da bonservissiz. Biz teknik ekibimiz ile titiz bir çalışma sürdürüyoruz. Bu maddi imkansızlıklar ile yine iyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Burada tabi bizim için taraftarımızın desteği çok önemli. Taraftarlarımız bizim her zaman itici gücümüz olmuştur. Hiçbir zaman bizi yalnız bırakmadılar. Elde edilen şampiyonluk başarılarını hep birlikte başardık. Bizim kulübümüzün geçmişten gelen kombine geleneği eksikliği var. Bunu çözmemiz lazım. Her sezon başında kampanyalar yapıyoruz. Bugün de yüzlerce arkadaşımız burada kombine almak için bulunuyor. Kahramankazan Belediye Başkanımız Lokman Ertürk de burada kombine almaya geldi. Kendisine teşekkür ediyoruz. Buradan Ankara’nın Milletvekilleri, belediye başkanlarına sesleniyorum, Ankara’da yaşayan, kendisine Ankaralıyım diyen herkese burada görev düşüyor. Şehrimizin buna ihtiyacı var. Ankaragücü Ankara’nın önemli bir değeri ve markalaşma yolunda da emin adımlarla ilerliyor. Kurumsallaşma adına emin adımlar atıyoruz. Geçmişte yapılan hataların bir daha olmasına izin vermeyeceğiz. Burada sıraya girip kombine alan herkesten Allah razı olsun. Böyle taraftar desteği oldukça başarının geleceğini düşünüyorum. Geçmişte ilk sezonumuzda 18 bin kombine satmıştık. Bu rakamları daha rahat aşabiliriz. Gelirlerimiz hala hacze gidiyor. Benim buradan çağrım, Ankara halkına taraftarlarımıza bu yakaladığımız ivme ile destek olmalarını bekliyoruz. Destek geldikçe başarı gelecektir. İstenilen hedeflere ulaşılırsa neden daha büyük sürprizler olmasın.” şeklinde konuştu.

Ankaragücü kombine kartını alarak kulübümüze destek olan Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk ise şöyle konuştu: “Ankara’mızın örfü adetidir, köklü bir kulüptür Ankaragücü. Uzun yıllar çekilen cefaların bitişi ile birlikte layık olunan lige başlamanın arifesindeyiz. Ankara halkı da bundan önce olduğu gibi bu süreçte de küllerinden yeniden doğan Ankaragücü’ne sahip çıkmaya devam edecektir. Mehmet Yiğiner başkanımızın önderliğinde imkansız denilen başarıldı. Biz de Ankara’mıza hizmet adına burada Ankaragücü kombinesi almak için bulunduk. Umarım güzel ve başarılı bir lig serüveni olur “

Bir süre kombine kartı alanlar ile sohbet eden Mehmet Yiğiner daha sonra yıkımı devam eden Ankara 19 Mayıs Stadyumunda incelemede bulundu.

Katılımın yoğun olduğu kombine kartı satışlarında taraftarlarımız Başkanımız Mehmet Yiğiner lehine tezahürat yaparak, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.