Enes Kubat: Ankaragücü'nden böyle ayrılmak istemezdim.

Ankaragücü ile yolları ayrıldığı bugün kulüp resmi sayfasında açıklanan Enes Kubat, İnstagram hesabından canlı yayın açarak taraftarlara teşekkür ederek kulübe kırgın olduğunu söyledi.

Ankaragücü’nden kendi rızası ile ayrılmadığını söyleyen Enes Kubat ile akşam saatlerinde buluştuk ve çok özel bir röportaja imza attık.

Genel Yayın Yönetmenimiz Bülent Atlas'ın sorularını yanıtlayan başarılı futbolcu, birkaç sene sonra çok daha iyi bir Enes olarak kulübüne geri dönmek istediğini söyledi.

Taraftara desteklerinden dolayı çok teşekkür eden Kubat “Ankaragücü camiası çok zor durumlardaydı. Ben bundan önce de açıklama yaptığımda Ankaragücü efsanesini tekrar yaşatana kadar buradan ayrılmayacağımı söylemiştim. Oynadığım tüm karşılaşmalarda da bu ruhu sahaya yansıtmaya çalıştım. Buradan ayrılmak benim adıma kolay değil. O kötü günlerde bu iyi günlere geldiğimiz için, bu takımda emek verdiğim için çok mutluyum. Ama bir parçam gibi, yuvam gibi gördüğüm Ankaragücü’nden ayrıldığım için çok üzgünüm. Ama şu an kırgınım. Umarım Ankaragücü camiası hep kalıcı olur. Bütün emeğim helal olsun. Para bırakıp gitmeme rağmen bunu içtenlikle söylüyorum. İçim çok rahat. Buradan kendi isteğim ile ayrılmadım. Böyle ayrılmak istemezdim. Süper Ligde oynayıp kulübüme para kazandırarak gitmek isterdim.” dedi.

Henüz bir takımla anlaşmadığını söyleyen Enes Kubat “Çok iyi bir kamp dönemi geçirdim. İlk maçta da full oynadım. Bursa maçında gideceğim için oynatılmadım. Hem benim için hem Ankaragücü camiası açısından umarım iyi olur diyorum. Ankaragücü inşallah Süper ligde kalıcı olur. Düşeceğini düşünmüyorum. Ankaragücü taraftarının bende yerleri ayrı. Bundan sonra taraftar olarak yanlarında olacağım. Onlar bu şampiyonlukları hak etti. Hakkım tüm Ankaragücü taraftarına helal ediyorum, onlar da bana etsinler. İnşallah daha iyi bir Enes ile yine birlikte oluruz” dedi.