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Ankaragücü'nde beklenmedik ayrılık...
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ANKARAGÜCÜ'NDE BEKLENMEDİK AYRILIK...

Ankaragücü'nde beklenmedik ayrılık...

Ankaragücü'nün en zor günlerini de son zamanlardaki en güzel günlerini de gören Enes Kubat ile yollar ayrıldı...

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Ankaragücü, altyapısında yetişen ve yıllardır takıma önemli katkılarda bulunan  Enes Kubat ile karşılıklı anlaşarak sözleşmemizi sonladırdı

Kulüp internet sitesinde yapılan açıklamada oyuncuya teşekkür edilirken başarılar dilendi.
Enes Kubat: Ankaragücü'nden böyle ayrılmak istemezdim.
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