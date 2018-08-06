Ankaragücü - Galatasaray maç bilet fiyatları belli oldu...

Ankaragücü'nün Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis sezonunun ilk haftasında Yenikent Stadyumu’nda karşılaşacağı Galatasaray maçının biletleri (07.08.2018) yarın saat 13:00’da satışa sunuluyor.
Karşılaşmanın biletleri Ankara 19 Mayıs Gençlik Parkı gişesi ve passo.com.tr sitesinden satışa sunulacak olup, satış Ankaragücü passolig kartı hariç hiçbir takımın passolig kartına açık olmayacaktır.
Bilet Fiyatları |
Kale Arkası: 30 TL
Maraton: 40 TL
Kapalı Tribünü: 50 TL
Özel A-B: 150 TL
VIP: 250 TL
Misafir takım: 39 TL
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