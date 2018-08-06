Erkan Sözeri karşılaşma sonrası Klasspor'a konuştu...

Bu sezon Spor Toto 1’nci ligde şampiyonluk mücadelesi veren Gençlerbirliği, son hazırlık maçında Süper Lig temsilcilerinden Kayserispor ile Kadir Has Stadyumu Dış sahalarda karşılaştı.

Lige hazır bir görüntü veren Gençlerbirliği, penaltıdan yediği gol ile sahadan 1-0 yenik ayrıldı.

Karşılaşma sonrası Genel Yayın Yönetmenimiz Bülent Atlas’ın sorularını cevaplayan Erkan Sözeri, transferlerden, takımın durumuna kadar birçok konuda önemli açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmanın skorundan çok oynanan oyunun önemli olduğunu söyleyen Erkan Sözeri “ Takımımız %70-80 gibi hazır göründük. İlk yarıda ideale yakın bir kadro ile sahaya çıktık. Yaptığımız güzel işler vardı. Bizim antrenmanda yaptığımız çalışmaların sahaya yansımasından mutlu oldum. Bu oyuncularımın ne kadar nitelikli oyuncular olduğunu gösteriyor” dedi.

RAKİPLERİMİZ BİZİ SİNİRLENDİRECEK

Karşılaşma içinde Ahmet İlhan’a yapılan faul sonrası Zeki Yavru’nun rakip futbolcuya tekme atması ile başlayan olayları değerlendiren Sözeri, oyuncuların sinirlerine hakim olması gerektiğini söyledi. Geçtiğimiz hafta düzenlenen basın toplantısında isim vermeden Zeki’ye şans verilmesi gerektiğini söyleyen Sözeri, maç sonrası değerlendirmesinde “Biz onunla devamlı konuşarak tölere etmeye çalışacağız. O da biz de daha soğukkanlı olmalıyız. Kasten yapılan bir tekme sonrası onun gösterdiği tepkiyi haklı görmüyorum, daha soğukkanlı olmamız lazım. Liglerde rakipler bizi sinirlendirecekler, agresif oynayacaklar, bizi attırmak isteyecekler” diyerek buna karşı tedbir alacaklarını belirtti.

Oyuncuların iyi konumda olduklarını ancak çift antrenmanlar nedeni ile biraz yorgun olduklarını belirten Erkan Sözeri, bu hafta takımı biraz dinlendirerek taktik çalışmalarına ağırlık vereceklerini söyledi.

ASIL KADROYU HAFTA İÇİ PERFORMANSLAR BELLİ EDECEK

Sahaya çıkan takımın ideale yakın bir kadro olduğu gibi görünse de hafta içindeki çalışmalar ile asıl ilk 11'i belirleyeceğini açıklayan Sözeri, özellikle belli mevkilerde birbirine yakın futbolcuların çok olmasından dolayı kadro kurmakta zorlanacağını söyledi. Tecrübeli teknik adam “Bizim zorluğumuz bu olsun. Bu zorluğu aşarız. Ama benim en çok sevindiğim olay ise karşılaşmada oyuna sonradan giren oyuncuların hazırlık maçı için bile olsa verdikleri mücadele ve kazanma isteğiydi.” Dedi.

TRANSFER GEREKİP GEREKMEDİĞİNİ MAÇLAR GÖSTERECEK

Takımın yaş ortalaması konusunda gelen eleştirilere de cevap veren Erkan Sözeri, tecrübeli oyuncular ile gençlerin iyi bir karmasını yaparak başarıya ulaşacaklarını düşündüğünü belirtti. Ortalama yaş ortalamasının 27 olduğunu söyleyen Sözeri, Kayserispor, Başakşehir, İstanbulspor gibi takımlarının yaş ortalamasının 26-27 olduğunu, bugün sahada yaşlı denen oyuncuların gösterdikleri performansı da çok beğendiğini söyledi. Olaya yaşlı oyuncu olmasından çok kendisine bakması, çalışması ve formayı hak etmesi açısından baktığını açıklayan Sözeri, transferin şimdilik bitmiş gibi göründüğünü ancak maçlar başladıktan sonra bunu tekrar değerlendirebileceklerini, bu takımın ilk iki içinde Süper Lige çıkması için ne gerekiyorsa yapacaklarını söyledi.