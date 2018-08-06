Hakan Kutlu takımın uyumundan memnun

Adana Demirspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, kısa sürede kurulan takımın saha içi ve dışındaki uyumunun kendisini mutlu ettiğini söyledi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor’un teknik direktörü Hakan Kutlu mavi-lacivertli taraftarlara sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulundu.

"Değerli Demirspor taraftarları’’ diye söze başlayan başkan Kutlu, yeni yapılan transferlerle ilgili uyumun çok iyi olduğunu belirterek şu şekilde devam etti:

"4 futbolcu ile lige sadece 30 gün kala başladığımız 2018/2019 sezonunun ilk maç haftasına temel oyuncu topluluğunu sağlamış şekilde başlamış bulunmaktayız. Bu kadar kısa bir süre içerisinde kurduğumuz takımımızın saha dışındaki arkadaşlık ortamı ve yakaladığı uyum beni oldukça mutlu etti. Yakalanan bu uyumu saha içinde yansıtmak ve rakiplerimizden oldukça geç başladığımız için antrenman programımızı dar sürede en verimli hala getirmek için ben, ekibim ve kulüp çalışanlarımız var gücüyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu sene özlenen, beklenen başarıyı ve bu büyük camiaya yaşatmakla birlikte sezon içerisinde güzel futbol oynayarak bu kulübün DNA’sına işlemiş asi ruhu da sahaya yansıtacağız. Hazırlık maçlarında dahi bizleri yalnız bırakmayarak onore eden büyük desteği bekliyor ve kendilerini kombine almaya davet ediyorum’’ dedi.

Hakan kutlu sözlerine şöyle devam etti:

"Yaşanan bu zorlu sürece en yakından tanık olan kişilerden biri olarak Sayın Başkanımız Murat Sancak’a ve yönetim kurulu üyelerine özel olarak teşekkürlerimi sunuyorum. Başkanımız Murat Sancak maddi ve manevi olarak sağladığı büyük desteğin yanında işini, gücünü bir kenara bırakarak ve zamanının neredeyse tamamını Adana Demirspor’a ayırarak büyük bir özveri göstermiştir. Bizler de gösterilen bu büyük özveriyi Allah'ın izniyle şampiyonluk ile mükafatlandıracağız.’’