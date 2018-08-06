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Gençlerbirliği oynadı, Kayseri kazandı..
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GENÇLERBİRLİĞİ OYNADI, KAYSERİ KAZANDI..

Gençlerbirliği oynadı, Kayseri kazandı..

Gençlerbirliği son hazırlık maçında Kayserispor karşısında etkili bir futbol sergiledi ancak yediği penaltı golü ile karşılaşmayı 1-0 kaybetti..

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KAYSERİSPOR: Lung, Lopes, Levent, Sapunaru, Sakıb, Şamil, Mensah, Varela, Deniz, Chery, Umut
GENÇLERBİRLİĞİ: Hakan, Zeki(41.dk Ahmet Oğuz), Luccas, Mert, Alper(46.dk Halil İbrahim), Bekir(74.dk Matei), Yasin(61.dk Selçuk), Sessegnon(74.dk Berat), Ahmet İlhan(58.dk Rahmetullah), Jailton(61.dk Nadir) , Nobre(61.dk Deniz)

15’ Jaiton – Sessegnon ortaklığında gelişen atakta Sessegnon pasını ceza sahası içine vermeye çalıştı. Savunma son anda araya girdi. 
20’ Sessegnon ceza sahası içinde vurdu kaleci uzandı ve topu kurtardı. 
32' Alper sol kanattan yerden bir orta yaptı, savunma çizgi üzerinde kornere attı topu
51' Deniz Türüç'ün penaltı golüyle Kayserispor 1-0 öne geçti
67' Deniz ceza sahası içinde topla buluştu. Şutunu kaleci kurtardı
87' Deniz savunma arkasına yaptığı koşuda topla buluştu. Şutu üstten auta çıktı.
Maç Kayserispor’un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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