Gençlerbirliği, Kayserispor karşısında...

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Genc

6 Ağustos 201801:58

Kusura bakmayın karamsarlık olmasın ancak takımı şimdilik pek beğenmedim. İş bitiremiyorlar, bu hastalık sürüyor. Bu arada karşılaşmanın yayınlanmasından dolayı Bülent Atlas ve Klasspora saygılar başarılar.