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Gençlerbirliği, Kayserispor karşısında...
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GENÇLERBİRLİĞİ, KAYSERİSPOR KARŞISINDA...

Gençlerbirliği, Kayserispor karşısında...

Gençlerbirliği hazırlık maçına çıkacak...

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Gençlerbirliği, Süper Lig temsilcilerinden Kayserispor ile yeni sezon öncesi son provasını yapacak.

Teknik Direktör Erkan Sözeri yönetiminde yeni sezona hazırlanan Gençlerbirliği, bu sezon şampiyonluk mücadelesi vereceği Spor Toto 1'nci lig için çalışmalarını sürdürüyor.

Kızılcahamam ve Bolu kampları ardından tesislerinde çalışmalarını sürdüren Gençlerbirliği, bugün saat 18:00'da Kayserispor ile Kadir Has Stadyumu dış sahalarda karşılaşacak.

Erkan Sözeri'nin kafasındaki ilk 11'i bu karşılaşmada denemesi bekleniyor.

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1
Genc
6 Ağustos 201801:58
Kusura bakmayın karamsarlık olmasın ancak takımı şimdilik pek beğenmedim. İş bitiremiyorlar, bu hastalık sürüyor. Bu arada karşılaşmanın yayınlanmasından dolayı Bülent Atlas ve Klasspora saygılar başarılar.
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