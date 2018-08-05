Gençlerbirliği, Kayserispor karşısında...

Gençlerbirliği, Süper Lig temsilcilerinden Kayserispor ile yeni sezon öncesi son provasını yapacak.
Teknik Direktör Erkan Sözeri yönetiminde yeni sezona hazırlanan Gençlerbirliği, bu sezon şampiyonluk mücadelesi vereceği Spor Toto 1'nci lig için çalışmalarını sürdürüyor.
Kızılcahamam ve Bolu kampları ardından tesislerinde çalışmalarını sürdüren Gençlerbirliği, bugün saat 18:00'da Kayserispor ile Kadir Has Stadyumu dış sahalarda karşılaşacak.
Erkan Sözeri'nin kafasındaki ilk 11'i bu karşılaşmada denemesi bekleniyor.
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.