Ankaragücü, Fenerbahçe'den iki oyuncuya talip

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Zizu

5 Ağustos 201819:02

Ankaragücü parasızlıktan yakınırken ve pinto varken sol bekte iki kaliteli isim çok lüks olur ismail köybaşına bence ihtiyaç yok. Henüz forvetimiz yok ve orta sahaya da takviye şart, ayrıca erdemin alternatifini bulmalıyız. Atıf iyi transfer olur hücum zenginliği katar takıma.