Ankaragücü, Fenerbahçe'den iki oyuncuya talip

UEFA kadrosuna dahil edilmeyen İsmail Köybaşı'na yeni bir talip çıktı.
Daha önce Konyaspor ve Göztepe'nin istediği İsmail için Süper Lig'in yeni ekiplerinden Ankaragücüdevrede.
YÖNETİME RAPOR VERİLDİ
Başkent ekibinin hocası İsmail Kartal, Köybaşı'nın transferi konusunda yönetime rapor verdi.
Sakatlık sürecinde formasını tamamen Hasan Ali'ye kaptıran İsmail Köybaşı'nın önceliği Fenerbahçe'de kalıp, forma rekabetinde bulunmak.
Ismail Kartal'ın istediği bir diğer oyuncunun da Aatif Chahechouhe olduğu iddia edildi.
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