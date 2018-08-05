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Ankaragücü, Fenerbahçe'den iki oyuncuya talip
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ANKARAGÜCÜ, FENERBAHÇE'DEN İKİ OYUNCUYA TALİP

Ankaragücü, Fenerbahçe'den iki oyuncuya talip

UEFA kadrosuna dahil edilmeyen İsmail Köybaşı'na yeni bir talip çıktı.

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UEFA kadrosuna dahil edilmeyen İsmail Köybaşı'na yeni bir talip çıktı.

Daha önce Konyaspor ve Göztepe'nin istediği İsmail için Süper Lig'in yeni ekiplerinden Ankaragücüdevrede.

YÖNETİME RAPOR VERİLDİ

Başkent ekibinin hocası İsmail Kartal, Köybaşı'nın transferi konusunda yönetime rapor verdi.

Sakatlık sürecinde formasını tamamen Hasan Ali'ye kaptıran İsmail Köybaşı'nın önceliği Fenerbahçe'de kalıp, forma rekabetinde bulunmak.

Ismail Kartal'ın istediği bir diğer oyuncunun da Aatif Chahechouhe olduğu iddia edildi.
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Zizu
5 Ağustos 201819:02
Ankaragücü parasızlıktan yakınırken ve pinto varken sol bekte iki kaliteli isim çok lüks olur ismail köybaşına bence ihtiyaç yok. Henüz forvetimiz yok ve orta sahaya da takviye şart, ayrıca erdemin alternatifini bulmalıyız. Atıf iyi transfer olur hücum zenginliği katar takıma.
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