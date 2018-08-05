Gençlerbirliği'nde kaptanlar belli oldu...

Bu sezon Spor Toto 1'nci Ligde mücadele edecek Gençlerbirliği'nde iki sezon önce takıma geldiğinde yaptığı gizli kaptanlık ile takımı üst sıralara taşıyan Selçuk Şahin takımın yeni kaptanı oldu.

Tecrübesi ile takımda çok önemli rol oynayan Selçuk Şahin'e Hakan Arıkan, Sessegnon ve Ahmet İlhan yardımcı olacak.