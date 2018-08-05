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Gençlerbirliği'nde kaptanlar belli oldu...
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GENÇLERBİRLİĞİ'NDE KAPTANLAR BELLİ OLDU...

Gençlerbirliği'nde kaptanlar belli oldu...

Takımda kaptanlık abilere geçti...

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Bu sezon Spor Toto 1'nci Ligde mücadele edecek Gençlerbirliği'nde iki sezon önce takıma geldiğinde yaptığı gizli kaptanlık ile takımı üst sıralara taşıyan Selçuk Şahin takımın yeni kaptanı oldu.

Tecrübesi ile takımda çok önemli rol oynayan Selçuk Şahin'e Hakan Arıkan, Sessegnon ve Ahmet İlhan yardımcı olacak.

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2
Nusret Akbayır
5 Ağustos 201816:51
selçuk kaptan olur
1
Nusret Akbayır
5 Ağustos 201816:51
selçuk kaptan olur
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