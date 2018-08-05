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ANKARAGÜCÜ LİGE HAZIR...

Ankaragücü lige hazır...

Spor Toto Süper Lig hazırlıkları kapsamında deplasman da Bursaspor’a konuk olan Ankaragücü, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

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Spor Toto Süper Lig hazırlıkları kapsamında deplasman da Bursaspor’a konuk olan Ankaragücü, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

Karşılamada Bursaspor tribünlerinden sık sık Ankaragücü lehine tezahürat yapıldı. Karşılaşmayı Ankaragücü Mehmet Yiğiner ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz de izledi.

Karşılaşma öncesi iki kulüp yöneticileri yemekte buluştu.

Karşılaşmanın 13’üncü dakikasında El Kabir’in pasında topla buluşan Younnes Mokhtar takımımızı 1-0 öne geçirirken, 21’inci dakikada İlhan Parlak’ın kafa vuruşuyla takımımız durumu 2-0’a getirdi. İlk yarı bu skorla sona ererken ikinci yarıda başka gol olmayınca karşılaşma takımımızın 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Teknik Direktörümüz İsmail Kartal yönetiminin de takımımız karşılaşmaya şu 11’ile çıktı:
Johannes Hopf, Erdem Özgenç, Yalçın Ayhan, Bakary Kone, Tiago Pinto, Ricardo Faty, Arif Morkaya ,Youness Mokhtar, İlhan Parlak, Thievy Bifouma ve Mostafa El Kabir
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