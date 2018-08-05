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Serdar Gürler bombası! La Liga'ya...
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SERDAR GÜRLER BOMBASI! LA LİGA'YA...

Serdar Gürler bombası! La Liga'ya...

Serdar Gürler La Liga yolunda

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Osmanlıspor, İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Huesca ile milli futbolcu Serdar Gürler'in transferi konusunda prensipte anlaştı.

Edinilen bilgiye göre, Huesca Kulübünün yetkilileri, Osmanlıspor yöneticileriyle görüşerek Serdar Gürler'in transferi konusunda anlaşmaya vardı.

Ligde geçen sezon gösterdiği performansla dikkatleri çeken 26 yaşındaki milli futbolcunun, Huesca'ya 4 yıllık imza atması bekleniyor.

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Mert
6 Ağustos 201817:10
Serdar Gürler bomba değil balon. İnşallah ellerinde patlar
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