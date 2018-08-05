Ankara 19 Mayıs Stadı'na kazma vuruldu

Başkente yapılacak yeni stat için Ankara 19 Mayıs Stadyumu'nun yıkımına başlandı.
Stattaki çalışmada ilk olarak VIP tribünü tarafındaki koltuklar sökülmeye başlandı. Koltuklar kaynaklarla kesilerek tribünlerden ayrılırken, maraton tribünündeki iki adet çatıda yıkım işlemine geçildi.
Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) basın tribünündeki locaların da camları ve duvarları yıkıldı.
Yıkım çalışmaları sırasında stat zemininde sulama işleminin devam ettiği görüldü. Zeminin toplanarak başka bir yerde kullanılması planlanıyor.
Yetkililerden edinilen bilgiye göre yıkım çalışmaları ve hafriyatın kaldırılması 3-4 ay sürecek.
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