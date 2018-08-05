Ankara 19 Mayıs Stadı'na kazma vuruldu

1

Eskikurt

5 Ağustos 201821:09

19 mayis stadiyla tanismam 1968 yilinda olmustu 2lig Agurubu sampiyonu Ankaragucu B gurubu sampiyonu Samsunspor maci vardi statu geregi mac Ankarada oynaniyordu Samsun sporu 1/0 yendik kupanin sahibi olduk 13 yasindaydim Ankara takimlarinin varligindan bile haabersizdim bende her cocuk gibi İstanbulunuc buyuk takiminda birini tutuyordum ama omacla birlikte Ankaraguclu oldum asradan51 yil gecti o emektar 19 mayisin tozlu turubunlerinin cefasini az da olsa sefasini surdum ne anilarim vardi dusunuyorumda o mekani evimden cok sevmistim simdi tarih oluyor inanin benim evim yiliyor sanki ostadi unutmak yasdigim anilari hatirlamak beni cok duygulandiriyor adeta nefesim daraliyor cok uzuluyorum elvede askim elvede evim elfvede anilarim....