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Ankara 19 Mayıs Stadı'na kazma vuruldu
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ANKARA 19 MAYIS STADI'NA KAZMA VURULDU

Ankara 19 Mayıs Stadı'na kazma vuruldu

Bir tarihe veda...

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Başkente yapılacak yeni stat için Ankara 19 Mayıs Stadyumu'nun yıkımına başlandı.

Stattaki çalışmada ilk olarak VIP tribünü tarafındaki koltuklar sökülmeye başlandı. Koltuklar kaynaklarla kesilerek tribünlerden ayrılırken, maraton tribünündeki iki adet çatıda yıkım işlemine geçildi.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) basın tribünündeki locaların da camları ve duvarları yıkıldı.

Yıkım çalışmaları sırasında stat zemininde sulama işleminin devam ettiği görüldü. Zeminin toplanarak başka bir yerde kullanılması planlanıyor.

Yetkililerden edinilen bilgiye göre yıkım çalışmaları ve hafriyatın kaldırılması 3-4 ay sürecek.
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Eskikurt
5 Ağustos 201821:09
19 mayis stadiyla tanismam 1968 yilinda olmustu 2lig Agurubu sampiyonu Ankaragucu B gurubu sampiyonu Samsunspor maci vardi statu geregi mac Ankarada oynaniyordu Samsun sporu 1/0 yendik kupanin sahibi olduk 13 yasindaydim Ankara takimlarinin varligindan bile haabersizdim bende her cocuk gibi İstanbulunuc buyuk takiminda birini tutuyordum ama omacla birlikte Ankaraguclu oldum asradan51 yil gecti o emektar 19 mayisin tozlu turubunlerinin cefasini az da olsa sefasini surdum ne anilarim vardi dusunuyorumda o mekani evimden cok sevmistim simdi tarih oluyor inanin benim evim yiliyor sanki ostadi unutmak yasdigim anilari hatirlamak beni cok duygulandiriyor adeta nefesim daraliyor cok uzuluyorum elvede askim elvede evim elfvede anilarim....
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