Sağ bekin kralı: Erdem Özgenç

6 yıl aradan sonra yeniden Süper Lig'e yükselen ve bu sezon Süper Lig'de başkenti temsil edecek tek takım olan Ankaragücü kadrosunu şekillendirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz sezondan birçok oyuncuyla yollarını ayıran ve bu oyuncuların yerine yeni transferler yapan başkent ekibinde teknik direktör İsmail Kartal sağbek mevkisini yine Erdem Özgenç'e emanet edecek. Tecrübeli oyuncu Erzurum kampında gösterdiği performansla bu sezon da takımın değişmez isimlerinden olacağının sinyallerini verdi. Oynadığı futbolla ve karakteriyle hem saha içinde hem de saha dışında geçtiğimiz sezon taraftarın, yönetimin ve teknik heyetin güvenini kazanan Erdem Özgenç, bu sezon Ankaragücü'nün Süper Lig'i iyi bir noktada bitirmesinde önemli bir rol oynayacak. Geçtiğimiz sezon Spor Toto 1. Lig'de yaptığı 16 asistle şampiyonluğun mimarlarından olan Erdem Özgenç aynı zamanda da ligin asist kralı olmuştu.



32 MAÇTA 16 ASİST

Kariyerinde Turanspor, Maltepespor, Kartalspor gibi kulüplerde oynayan Erdem Özgenç 2008-2009 sezonunda Boluspor'a transfer oldu. Boluspor'da üç sezon oynadıktan sonra 2011-2012 sezonunda Karabükspor'a transfer oldu. Kariyerindeki en büyük çıkışı yaptığı Karabükspor'da dört sezon forma giydi. Karabükspor formasıyla 107 maça çıktı. Bu maçlarda 6 gol atıp 11 asist yaptı. 2015-2016 sezonunda Karabükspor'dan Bursaspor'a transfer oldu. Bursaspor'da iki sezon forma giydikten sonra kardeş takım Ankaragücü'ne transfer oldu. Geldiği ilk sezonda karakteri ve oynadığı futbolla taraftarın sevgilisi haline gelen 33 yaşındaki sağbek oyuncusu 32 maçta 16 asist yaparak hem başkent ekibinin Süper Lig'e çıkmasında başrol oynadı hem de bu performansıyla kariyer rekorunu kırdı.



KARDEŞLİK MAÇI

Ayrıca Ankaragücü, cumartesi günü kardeş kulübü Bursaspor ile hazırlık maçı yapacak. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'ndaki maç saat 21.45'te başlayacak. Ankaragücü bu maçla ilgili sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Hasret sonra eriyor, dostlar kavuşuyor" ifadelerine yer verdi.

Sabah Ankara - Yunus Emre Öztaş