﻿
Burak Çolak, Etimesgut'ta
﻿
Site İçi Arama
﻿

BURAK ÇOLAK, ETİMESGUT'TA

Burak Çolak, Etimesgut'ta

Bu sezon iddialı bir kadro kuran Etimesgut Belediyespor, Hacettepe'nin önemli oyuncularından Burak Çolak'ı kadrosuna kattı...

1839 Okunma

Bu sezon TFF 2'nci ligde şampiyonluk mücadelesi verecek Etimesgut Belediyespor, kadrosunu Hacettepe'nin tecrübeli ismi Burak Çolak ile kuvvetlendirdi.

Aykan Atik yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Etimesgut Belediyespor, geçtiğimiz sezonki kadrosunda ciddi bir revizyona giderek 10'dan fazla yeni oyuncuyu kadrosuna kattı. 

Geçtiğimiz sezon iddialı bir kadro kurmasına rağmen sahada istenen sonuçları alamayan Etimesgut Belediyespor, bu sezon işi şansa bırakmak istemiyor. 

İrfan Can Kahveci, Ahmet Çalık, Uğur Çiftçi, Ahmet Oğuz gibi önemli futbolcular ile birlikte Gençlerbirliği altyapısında yetişen, ancak beklenen patlamayı bir türlü gösteremeyen Burak Çolak'ı kadrosuna katan Etimesgut Belediyespor, özellikle 2'nci ligde tecrübeli isimler ile takımı güçlendirmeyi sürdürüyor.

25 yaşındaki Burak Çolak, sol açık oynuyor...

  • KLASSPOR ÖZEL HABER
"Söz verdiğim için Ankaragucü'ndeyim"
Sessagnon sözleşme yeniledi. Evinde kaldı...
Sağ bekin kralı: Erdem Özgenç
1
Gençlerbirliği'nde kombineler çıkıyor...
Erkan Sözeri'den altyapı ziyareti...
Bursaspor - Ankaragücü maçı canlı yayınlanacak mı? Bilet fiyatları ne kadar olacak?
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
2
Fevzi
3 Ağustos 201816:12
Kendine iyi baksaydı bugün süper lig oyuncusuydu inanılmaz yetenekliydi inşaALLAH etimesgutta kendini bulur bence aykan atik hoca onu çok iyi duruma getirir bence çok yetenekli oyuncuydu yolu açık olsun
1
Serkan
3 Ağustos 201816:06
Hacettepemiz çok yetenekli bir oyuncumuzu daha kaybetti yazık irfan can kadar yetenekli oyuncuydu
﻿