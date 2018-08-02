Burak Çolak, Etimesgut'ta

Bu sezon TFF 2'nci ligde şampiyonluk mücadelesi verecek Etimesgut Belediyespor, kadrosunu Hacettepe'nin tecrübeli ismi Burak Çolak ile kuvvetlendirdi.

Aykan Atik yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Etimesgut Belediyespor, geçtiğimiz sezonki kadrosunda ciddi bir revizyona giderek 10'dan fazla yeni oyuncuyu kadrosuna kattı.

Geçtiğimiz sezon iddialı bir kadro kurmasına rağmen sahada istenen sonuçları alamayan Etimesgut Belediyespor, bu sezon işi şansa bırakmak istemiyor.

İrfan Can Kahveci, Ahmet Çalık, Uğur Çiftçi, Ahmet Oğuz gibi önemli futbolcular ile birlikte Gençlerbirliği altyapısında yetişen, ancak beklenen patlamayı bir türlü gösteremeyen Burak Çolak'ı kadrosuna katan Etimesgut Belediyespor, özellikle 2'nci ligde tecrübeli isimler ile takımı güçlendirmeyi sürdürüyor.

25 yaşındaki Burak Çolak, sol açık oynuyor...