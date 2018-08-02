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Gençlerbirliği'nde kombineler çıkıyor...
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GENÇLERBİRLİĞİ'NDE KOMBİNELER ÇIKIYOR...

Gençlerbirliği'nde kombineler çıkıyor...

Gençlerbirliği’nin 2018 – 2019 sezonunda lig ve kupa maçlarını kapsayacak olan kombine biletleri satışa çıkıyor.

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Gençlerbirliği’nin 2018 – 2019 sezonunda lig ve kupa maçlarını kapsayacak olan kombine biletleri satışa çıkıyor. Kombine biletlere taraftarlar Ankara 19 Mayıs Stadı Gençlik Parkı gişelerinden ve passo.com.tr’den 7 Ağustos Salı günü saat 11.00’den itibaren sahip olabilecekler.


İki kategoriden satışa çıkan biletlerin fiyatları şu şekilde olacak:
Maraton Tribün: 75 TL
Batı Kapalı Sağ Tribün: 150 TL
 

Kombine biletlerin sadece Gençlerbirliği logolu kartlara satışı yapılacaktır ve hizmet bedelleri fiyata dahildir.
Taksitli satışlardan doğacak %6’lık komisyon ücreti ise fiyata dahil değildir.
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1
Mert
3 Ağustos 201813:45
19 Mayıs Stadı'nda ve Süper ligde mücadele ederken dahi çok az taraftar geliyordu. Şimdi bin kişi bile olmaz maçlarda. Her maç deplasman gibi olacak. Yönetim otobüsler ayarlamalı her maç için servis kalkmalı merkezden ve ilçelerden. Ayrıca öğrenciler teşvik edilmeli maçlara gelmeye. Kulübün yanıbaşındaki Atatürk Lisesinden bile maça gelen yok. Oysa evvelden takım otobüsünü karşılardı o okulun öğrencileri
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