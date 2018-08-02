Gençlerbirliği'nde kombineler çıkıyor...

Gençlerbirliği’nin 2018 – 2019 sezonunda lig ve kupa maçlarını kapsayacak olan kombine biletleri satışa çıkıyor. Kombine biletlere taraftarlar Ankara 19 Mayıs Stadı Gençlik Parkı gişelerinden ve passo.com.tr’den 7 Ağustos Salı günü saat 11.00’den itibaren sahip olabilecekler.
İki kategoriden satışa çıkan biletlerin fiyatları şu şekilde olacak:
Maraton Tribün: 75 TL
Batı Kapalı Sağ Tribün: 150 TL
Kombine biletlerin sadece Gençlerbirliği logolu kartlara satışı yapılacaktır ve hizmet bedelleri fiyata dahildir.
Taksitli satışlardan doğacak %6’lık komisyon ücreti ise fiyata dahil değildir.
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