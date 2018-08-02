Gençlerbirliği'nde kombineler çıkıyor...

1

Mert

3 Ağustos 201813:45

19 Mayıs Stadı'nda ve Süper ligde mücadele ederken dahi çok az taraftar geliyordu. Şimdi bin kişi bile olmaz maçlarda. Her maç deplasman gibi olacak. Yönetim otobüsler ayarlamalı her maç için servis kalkmalı merkezden ve ilçelerden. Ayrıca öğrenciler teşvik edilmeli maçlara gelmeye. Kulübün yanıbaşındaki Atatürk Lisesinden bile maça gelen yok. Oysa evvelden takım otobüsünü karşılardı o okulun öğrencileri