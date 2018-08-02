﻿
Erkan Sözeri'den altyapı ziyareti...
﻿
Site İçi Arama
﻿

ERKAN SÖZERİ'DEN ALTYAPI ZİYARETİ...

Erkan Sözeri'den altyapı ziyareti...

Teknik Direktörümüz Erkan Sözeri, bugün antrenmanlarımızı yaptığı İlhan Cavcav Tesisleri’nde yer alan altyapı binamıza giderek , altyapı sorumlularımız ve antrenörlerimizle bir araya geldi.

1033 Okunma

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Erkan Sözeri, bugün antrenmanlarımızı yaptığı İlhan Cavcav Tesisleri’nde yer alan altyapı binasına giderek, altyapı sorumlularımız ve antrenörlerimizle bir araya geldi. Sezai Yıldırım ve Necati Dedekargınoğlu’nun karşıladığı teknik direktörümüz Erkan Sözeri, şu an altyapımız bünyesinde antrenörlük yapan eski takıma arkadaşlarıyla da sohbet etti.

A takımda birçok altyapı oyuncusu olduğunu söyleyen Sözeri, “hepsi yetenekli, hepsi kaliteli oyuncular. Hepsinin saygısı , terbiyesi de aynı şekilde. Onlar bir bakıma sizin aynanız. Hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Bir iki isim diye düşünmeyin, altyapımızdan çıkan tüm oyuncuların hali , tavrı beni çok mutlu ediyor.” dedi.

Gençlik Gelişim Sorumlumuz Sezai Yıldırım, Erkan Sözeri’ye ziyareti için teşekkür ederken ziyaretin sonunda Erkan Sözeri ile tüm antrenörler hatıra fotoğrafı çektirdi.  
Sessagnon sözleşme yeniledi. Evinde kaldı...
2
Burak Çolak, Etimesgut'ta
1
Gençlerbirliği'nde kombineler çıkıyor...
"Var sistemi bir karar mekanizması değildir"
3
Erkan Sözeri: "Umudu camia olarak taşımalıyız"
Gençlerbirliği tempoyu tutturdu...
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿