Erkan Sözeri'den altyapı ziyareti...

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Erkan Sözeri, bugün antrenmanlarımızı yaptığı İlhan Cavcav Tesisleri’nde yer alan altyapı binasına giderek, altyapı sorumlularımız ve antrenörlerimizle bir araya geldi. Sezai Yıldırım ve Necati Dedekargınoğlu’nun karşıladığı teknik direktörümüz Erkan Sözeri, şu an altyapımız bünyesinde antrenörlük yapan eski takıma arkadaşlarıyla da sohbet etti.
A takımda birçok altyapı oyuncusu olduğunu söyleyen Sözeri, “hepsi yetenekli, hepsi kaliteli oyuncular. Hepsinin saygısı , terbiyesi de aynı şekilde. Onlar bir bakıma sizin aynanız. Hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Bir iki isim diye düşünmeyin, altyapımızdan çıkan tüm oyuncuların hali , tavrı beni çok mutlu ediyor.” dedi.
Gençlik Gelişim Sorumlumuz Sezai Yıldırım, Erkan Sözeri’ye ziyareti için teşekkür ederken ziyaretin sonunda Erkan Sözeri ile tüm antrenörler hatıra fotoğrafı çektirdi.
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.