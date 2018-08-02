Erkan Sözeri'den altyapı ziyareti...

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Erkan Sözeri, bugün antrenmanlarımızı yaptığı İlhan Cavcav Tesisleri’nde yer alan altyapı binasına giderek, altyapı sorumlularımız ve antrenörlerimizle bir araya geldi. Sezai Yıldırım ve Necati Dedekargınoğlu’nun karşıladığı teknik direktörümüz Erkan Sözeri, şu an altyapımız bünyesinde antrenörlük yapan eski takıma arkadaşlarıyla da sohbet etti.

A takımda birçok altyapı oyuncusu olduğunu söyleyen Sözeri, “hepsi yetenekli, hepsi kaliteli oyuncular. Hepsinin saygısı , terbiyesi de aynı şekilde. Onlar bir bakıma sizin aynanız. Hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Bir iki isim diye düşünmeyin, altyapımızdan çıkan tüm oyuncuların hali , tavrı beni çok mutlu ediyor.” dedi.

Gençlik Gelişim Sorumlumuz Sezai Yıldırım, Erkan Sözeri’ye ziyareti için teşekkür ederken ziyaretin sonunda Erkan Sözeri ile tüm antrenörler hatıra fotoğrafı çektirdi.