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Bursaspor - Ankaragücü maçı canlı yayınlanacak mı? Bilet fiyatları ne kadar olacak?
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BURSASPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI CANLI YAYINLANACAK MI? BİLET FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

Bursaspor - Ankaragücü maçı canlı yayınlanacak mı? Bilet fiyatları ne kadar olacak?

Iki kardeşin hazırlık maçı ile ilgili detaylar belli oldu...

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Yeni sezon hazırlıklarını Afyonkarahisar’da iki etap halinde gerçekleştiren ve geride bıraktığımız pazartesi gününden itibaren de Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde çalışmalarını sürdüren Bursaspor, 4 Ağustos 2018 Cumartesi günü Büyükşehir Belediye Stadı’nda Ankaragücü ile özel maçta karşı karşıya gelecek. 21.45’te oynanacak ve Bursaspor TV’den canlı olarak yayınlanacak karşılaşma için sadece Doğu ve Güney Tribünleri açık olacak.

Doğu Tribün biletleri 10 TL, Güney Tribün biletleri ise 5 TL’den satışa. Passolig ve kağıt bilet olarak yapılacak satışlar Cuma günü saat 10.00’da stadyum gişelerinden ve internet üzerinden başlayacak. Kombineler bu maçta geçerli olmayacaktır.
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