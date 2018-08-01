"Var sistemi bir karar mekanizması değildir"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemiyle Türk futbolunun geleceği için tarihi bir adımın başında olduklarını söyledi.

Bakan Kasapoğlu, Türk futbolunda bu sezon uygulanmaya başlanacak VAR sistemiyle ilgili Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen tanıtım toplantısında açıklamalarda bulundu.

VAR sisteminin amacının hakemin kararını sorgulamak değil işini kolaylaştırmak olduğunu belirten Mehmet Muharrem Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"VAR sisteminin ne olduğunu iyi bilmek ve kamuoyuna doğru anlatılması gerekiyor. VAR sistemi uygulamasıyla Türk futbolunun geleceği için tarihi bir adımın başındayız. Genel felsefesi minimum müdahale, maksimum yarar olan VAR sisteminin amacı, hakemin kararını sorgulamak değildir. Tartışmalı pozisyonlarda ve zaruret halinde başvuracakları bu yol sayesinde hakemlerimizin işlerini kolaylaştırmaktır. VAR sistemi bir karar mekanizması değil, karar verme sürecinde hakemlerimizi destekleyen bir yardımcı unsurdur. Unutulmamalıdır ki nihai karar her zaman hakem tarafından verilir. Önce aslolan insandır. Teknoloji daha sonra gelir. Hakemlere olan güvenimiz tamdır."

Son verilere göre VAR sistemi sayesinde kararlarda doğruluk oranının yüzde 99,3'e ulaştığını aktaran Bakan Kasapoğlu, "Türk futbolu, ilgili her kurum ve kuruluşuyla VAR sisteminin uygulanmasına hazırdır. Bunun için teknik altyapı ve tüm çalışmalar tamamlanmıştır. VAR'a Türk futbolu 2016'dan beri hazırlanmaktadır. Futbolun ve sporun ruhuna tartışmalarla gölge düşürmemek için bu değerli uygulamaya bütün futbol kamuoyunun sahip çıkması en büyük arzumuzdur." diye konuştu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak sporda fair play ruhunun gözetilmesi için herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini düşündüklerini vurgulayan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, şunları ifade etti:

"Tüm paydaşlarımızın yapıcı ve saygılı tutum içinde olacağına inancımız tamdır. Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun ülkemize ve bütün sporseverlere hayırlı olmasını diliyorum. Saha içinde ve dışında, tribünlerde güzel tablolara şahit olduğumuz, çok zevkli müsabakaları izleyeceğimiz güzel bir sezon arzuluyoruz. Bakanlık olarak sporumuzun gelişmesi adına yeni adımlar atmaya ve her konuda desteğe, yardıma hazırız. Bu sistemin uygulanmasında emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum."