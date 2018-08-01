﻿
"Var sistemi bir karar mekanizması değildir"
﻿
Site İçi Arama
﻿

"VAR SİSTEMİ BİR KARAR MEKANİZMASI DEĞİLDİR"

"Var sistemi bir karar mekanizması değildir"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemiyle Türk futbolunun geleceği için tarihi bir adımın başında olduklarını söyledi.

2968 Okunma

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemiyle Türk futbolunun geleceği için tarihi bir adımın başında olduklarını söyledi.

Bakan Kasapoğlu, Türk futbolunda bu sezon uygulanmaya başlanacak VAR sistemiyle ilgili Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen tanıtım toplantısında açıklamalarda bulundu.

VAR sisteminin amacının hakemin kararını sorgulamak değil işini kolaylaştırmak olduğunu belirten Mehmet Muharrem Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"VAR sisteminin ne olduğunu iyi bilmek ve kamuoyuna doğru anlatılması gerekiyor. VAR sistemi uygulamasıyla Türk futbolunun geleceği için tarihi bir adımın başındayız. Genel felsefesi minimum müdahale, maksimum yarar olan VAR sisteminin amacı, hakemin kararını sorgulamak değildir. Tartışmalı pozisyonlarda ve zaruret halinde başvuracakları bu yol sayesinde hakemlerimizin işlerini kolaylaştırmaktır. VAR sistemi bir karar mekanizması değil, karar verme sürecinde hakemlerimizi destekleyen bir yardımcı unsurdur. Unutulmamalıdır ki nihai karar her zaman hakem tarafından verilir. Önce aslolan insandır. Teknoloji daha sonra gelir. Hakemlere olan güvenimiz tamdır."

Son verilere göre VAR sistemi sayesinde kararlarda doğruluk oranının yüzde 99,3'e ulaştığını aktaran Bakan Kasapoğlu, "Türk futbolu, ilgili her kurum ve kuruluşuyla VAR sisteminin uygulanmasına hazırdır. Bunun için teknik altyapı ve tüm çalışmalar tamamlanmıştır. VAR'a Türk futbolu 2016'dan beri hazırlanmaktadır. Futbolun ve sporun ruhuna tartışmalarla gölge düşürmemek için bu değerli uygulamaya bütün futbol kamuoyunun sahip çıkması en büyük arzumuzdur." diye konuştu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak sporda fair play ruhunun gözetilmesi için herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini düşündüklerini vurgulayan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, şunları ifade etti:

"Tüm paydaşlarımızın yapıcı ve saygılı tutum içinde olacağına inancımız tamdır. Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun ülkemize ve bütün sporseverlere hayırlı olmasını diliyorum. Saha içinde ve dışında, tribünlerde güzel tablolara şahit olduğumuz, çok zevkli müsabakaları izleyeceğimiz güzel bir sezon arzuluyoruz. Bakanlık olarak sporumuzun gelişmesi adına yeni adımlar atmaya ve her konuda desteğe, yardıma hazırız. Bu sistemin uygulanmasında emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum." 

ETİKETLER #Antalyaspor #Atiker Konyaspor #Alanyaspor #Beşiktaş #Bursaspor #Demir Grup Sivasspor #Evkur Y.Malatyaspor #Fenerbahçe #Galatasaray #Gençlerbirliği #Göztepe #K Karabükspor #Kasımpaşa #Kayserispor #M.Başakşehir #Osmanlıspor #Akhisar Bel. #Trabzonspor #Adana Demirspor #Adanaspor #Giresunspor #Altınordu #MKE Ankaragücü #Balıkesirspor Baltok #Boluspor #BB Erzurumspor #Çaykur Rizespor #Denizlispor #Elazığspor #Eskişehirspor #Gaziantepspor #Gazişehir Gaziantep FK #İstanbulspor #Manisaspor #Samsunspor #Ümraniyespor #Afjet Afyonspor #Amed Sportif #Bodrum Bel. #Bucaspor #Etimesgut Bld. #Eyüpspor #Hatayspor #İnegölspor #Kastamonuspor 1966 #Keçiörengücü #Kocaeli Birlik Spor #Mersin İdmanyurdu #Sancaktepe Bel. #Sarıyer #Sivas Belediyespor #Tokatspor #Tuzlaspor #Menemen Bel. #Altay #Bandırmaspor #Bugsaş Spor #Fatih Karagümrük #Fethiyespor #Gümüşhanespor #Hacettepe Spor #K.Maraşspor #Karşıyaka #A. Selçukspor #Nazilli Belediyespor #Niğde Belediyespor #Pendikspor #Sakaryaspor #Şanlıurfaspor #Kırklarelispor #Silivrispor #Z. Kömürspor #12 Bingölspor #Batman Petrol #Bayburtspor #Bayrampaşa #Bergama Bel. #Çatalca Spor #Dardanelspor #Düzcespor #Erbaaspor #Erzin Belediyespor #H.E. Adıvarspor #Kemerspor 2003 #Kozan Bel.SK #Manisa BŞB.SK #Ofspor #Orhangazispor #Yomraspor #1461 Trabzon #A. Bağcılar #Anagold 24Erzincanspor #Ankara Demirspor #Darıca G.Birliği #Diyarbekirspor #Gölcükspor #K.Erciyesspor #Kırıkhanspor #Muğlaspor #Pazarspor #Tire 1922 Spor #Van BŞB #Yeşil Bursa #Adliyespor #Aydınspor 1923 #Düzyurtspor #Büyükçekmece Tepecikspor #Cizrespor #Çorum Bel. #Elaziz Belediyespor #Karacabey Birlik #Kızılcabölükspor #Kocaelispor #Payas Bel. #Sultanbeyli Bel. #Tarsus İdman Yurdu #Tekirdağspor #Beylerbeyispor #Derince Spor #Dersim Spor #Kartalspor #Kütahyaspor #Maltepespor #Manavgatspor #Orduspor #Denizli Bel. #Türk Metal Kırıkkalespor
"Söz verdiğim için Ankaragucü'ndeyim"
Sessagnon sözleşme yeniledi. Evinde kaldı...
Sağ bekin kralı: Erdem Özgenç
2
Burak Çolak, Etimesgut'ta
1
Gençlerbirliği'nde kombineler çıkıyor...
Erkan Sözeri'den altyapı ziyareti...
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿