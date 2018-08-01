Osmanlıspor'a forvet takviyesi...

Spor Toto 1. Lig takımlarından Osmanlıspor, 25 yaşındaki forvet Mertan Caner Öztürk'ü kadrosuna kattı.
Başkent temsilcisi, geçen sezon Elazığspor'da forma giyen Mertan Caner ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Galatasaray altyapısından yetişen Mertan Caner, Elazığspor ile geçen sezon lig ve kupada çıktığı toplam 31 maçta 7 gol attı.
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.