Erkan Sözeri: "Umudu camia olarak taşımalıyız"

Spor Toto 1. Lig takımlarından Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Erkan Sözeri, kırmızı-siyahlı kulüpte göreve geldikten sonra zaman kaybetmeden çalışmalara başladıklarını belirterek, "Kamp dönemi, maçlar bana umut veriyor. Bu umudu camia olarak da taşımalıyız." dedi.

Erkan Sözeri, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında "Yuvaya döndükten sonra camiada dağınıklık, moral bozukluğu vardı. Zaman kaybetmeden işe koyulup transferlerimizi yapıp sinerji oluşturduk." diye konuştu.

"Dargınlıklar, kırgınlıklar, ayrılıklar olabiliyor." ifadesini kullanan Sözeri, "Gençlerbirliği camiası her zaman bütün olmuştur, yine olacaktır ve hedefine ulaşacaktır. Ait olduğumuz yere bu sene döneceğiz, yürekten istiyor ve inanıyorum oyuncularımıza inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Başkent kulübü yönetiminin "1 dediklerini 2 etmemeye çalıştığını" dile getiren Sözeri, "Yönetimimiz her türlü fedakarlığı yaptı. Süper Lig'e çıkma hedefi için her şeyi yaptılar. Transferlerin kalitesi ortada, hem karakter hem oyuncu olarak bu kulübe yakışan futbolcuları kadroya kattık." şeklinde konuştu.



"YORUMLARA GÜLÜYORUM"

Gençlerbirliği'nin küme düşmeye devam edeceğine dair değerlendirmeler yapıldığına dikkati çeken Sözeri, şunları söyledi:

"Böyle yorumlara gülüyorum. Çok iyi durumdayız. Hazırlık maçlarında alınan sonuçlara bakmıyorum. Eksikliklerimizi görmek için oynuyoruz bu maçları. Artılarımız daha fazla, eksikliklerimizi de gidereceğiz. Kampalarımız verimli geçti. Oyuncular ağır antrenmanlarda, sıcak, yorgunluk demeden çalıştı. Maçla da bu çalışmanın karşılığını göreceğiz."

Başkent kulübünün alt yapısından yetişen A takım kadrosundaki futbolcuların tecrübeli isimlerle forma mücadelesine gireceğini vurgulayan Sözeri, "Hakan Arıkan, Selçuk Şahin, Mert Nobre, Sessegnon kendilerine saygı duyulacak futbolcular. Kaliteli alternatifli bir kadroyla çalışıyorum. En iyi kimse ona forma vereceğiz. İyi giden takım bozulmaz iyi oynayan futbolcu devam eder." şeklinde yorum yaptı.

Aile içinde kırgınlıkların olabileceğini ifade eden Sözeri, "Bunları geride bırakıp bu takımı ait olduğu yere getireceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.