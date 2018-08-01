Hakan Kutlu ile anlaşma sağlandı, Ankaragücü'nde yasak kalktı...

Yıllardır transfer yasağı ile mücadele eden ve son dakikada futbol ailesinden alacaklı olanlar ile muhafakatname alarak transferleri gerçekleştiren Ankaragücü'nde müjdeli haber var.
Bu sezon transfer yasağına neden olarak görünen Aydın Toscalı'nın ücretini ödeyerek kurtulan Ankaragücü, son alacaklı Hakan Kutlu ile de anlaşma yaptığını ve transfer tahtasını açtığını duyurdu.
Ankaragücü Başkan Yardımcısı Metin Akyüz'ün twitter hesabından yapılan açıklamada Hakan Kutlu'nun kulübün önerdiği teklifi kabul ettiği ve gerekli kolaylığı sağladığı belirtildi.
Süper Lige çıkması ardından kadrosunun önemli bir bölümünü koruyan Ankaragücü; Mokhtar, Yalçın Ayhan, Bifouma, El Kabir, Kone, Faty, Pinto,Hopf gibi transferler ile güçlendirmişti.
Yasak nedeni ile oyuncular ile resmi sözleşmeyi imzalayamayan Ankaragücü'nün önümüzdeki sezon için de önü açılmış oldu.
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