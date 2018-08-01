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Hakan Kutlu ile anlaşma sağlandı, Ankaragücü'nde yasak kalktı...
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HAKAN KUTLU İLE ANLAŞMA SAĞLANDI, ANKARAGÜCÜ'NDE YASAK KALKTI...

Hakan Kutlu ile anlaşma sağlandı, Ankaragücü'nde yasak kalktı...

Transfer yasağı nedeni ile anlaşma yapılan futbolcular ile protokol imzalayan Ankaragücü'nde müjdeli haber var...

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Yıllardır transfer yasağı ile mücadele eden ve son dakikada futbol ailesinden alacaklı olanlar ile muhafakatname alarak transferleri gerçekleştiren Ankaragücü'nde müjdeli haber var.

Bu sezon transfer yasağına neden olarak görünen Aydın Toscalı'nın ücretini ödeyerek kurtulan Ankaragücü, son alacaklı Hakan Kutlu ile de anlaşma yaptığını ve transfer tahtasını açtığını duyurdu.

Ankaragücü Başkan Yardımcısı Metin Akyüz'ün twitter hesabından yapılan açıklamada Hakan Kutlu'nun kulübün önerdiği teklifi kabul ettiği ve gerekli kolaylığı sağladığı belirtildi.

Süper Lige çıkması ardından kadrosunun önemli bir bölümünü koruyan Ankaragücü;  Mokhtar, Yalçın Ayhan, Bifouma, El Kabir, Kone, Faty, Pinto,Hopf gibi transferler ile güçlendirmişti.

Yasak nedeni ile oyuncular ile resmi sözleşmeyi imzalayamayan Ankaragücü'nün önümüzdeki sezon için de önü açılmış oldu.

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5
ANKARAGUCLU BAYRAM
3 Ağustos 201810:09
ADAMSIN HAKAN KUTLU KAPTANIM BUYUK ANKARAGUCLU YANAKLARINDAN OPUYORUMM SABA BASARILAR DILIYORUMM
4
sonsuz teşekkürler
1 Ağustos 201821:04
sana sonsuz teşekür eder gittiğin demir spor takımınada seninle birlikte şampiyonlar dilerim ankaqra güçlüler
3
İSTANBULDAN ANKARAGUCLU MEHMET
1 Ağustos 201819:16
TEŞEKKÜRLER HOCAM SENDEN BU BEKLENİRDİ
2
Usta
1 Ağustos 201818:25
Efsane kaptanimiz Ulubatli Hakan,imizdan zaten bu beklenirdi kaptan seni biz asla baskalariyla karistirmayiz ama hakkininda gasbedilmesini de istemeyiz sen bizim icimizfen birisin yolun acik olsun Hakan kaptan.
1
Murat Murat
1 Ağustos 201816:03
Hakan KUTLU Adamdır
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