Ankaragücü'nde kombine bilet fiyatlarında değişiklik var...

Ankaragücü yönetimi dün kombine bilet fiyatlarını açıklamıştı.
Kale Arkaları – 400 TL, Maraton – 600 TL, Kapalı A-B – 800 TL Özel Tribün A-B – 1500 TL, VIP Tribün – 2000 TL olarak belirlenen bilet fiyatlarının 18 yaş altı öğrencilere ve kadınlara %50 indirimli olarak satılacağını açıklamıştı.
Açıklama sonrası gelen tepkileri değerlendiren Ankaragücü yönetimi müjdeyi verdi.
%50 indirim hakkı sadece 18 yaş altı öğrenciler için değil üniversite öğrencilerini de kapsayacak şekilde tekrar düzenlendi.
Buna göre tüm öğrenciler Ankaragücü kombinesini 19 Mayıs Stadyum gişelerinden öğrenci kimliklerini ibraz ederek %50 indirimli olarak alabilecek.
Kombine bilet satışları yarından itibaren başlayacak.
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