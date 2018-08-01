Ankaragücü'nde kombine bilet fiyatlarında değişiklik var...

7

Sevdamizzz ankaragucu

2 Ağustos 201823:41

BU zamana kadar ankaragücü bircok badireleri atlatarak taraftarin iticici gucuyle layik oldugu süperlige geldi.yönetim Kommune fiyatlrini acikladi ve ardindan anlamsiz elestiler geldi yönetime,ben bu anlamsiz elestirilere katilmiyorrum.bu yönetim enkaza Dönen ankaragucunu Aldi ve yaptiklariyla taraftara guven Verdi ve taraftarda herzaman ki gibi gereginden fazla üzerine düseni yapti ve simdi süperligdeyiz.mesela kale arkasi kombine 400 lira, yarimaci bir takim istiyorsak bu pahali degil.her gun 10 tl verilen sigaradan iki gun kisarsak rahatlikla yarimaci,ezilmeyen ve bizi gururlandiran bir ankaragucunu destegimizle izleyebiliriz.14 mac 400 lira,yani her mac 27,28 lirya geliyo.buda haftada 3 sigaraya geliyo. Eger tekrar eski gunlere dönmek istemiyorsak yarismaci takim istiyorsak bu kaliteli transferlerle ve parayla oluyor. Haydiiiii simdi destek zamaniii