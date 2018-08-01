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Ankaragücü'nde kombine bilet fiyatlarında değişiklik var...
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ANKARAGÜCÜ'NDE KOMBİNE BİLET FİYATLARINDA DEĞİŞİKLİK VAR...

Ankaragücü'nde kombine bilet fiyatlarında değişiklik var...

Ankaragücü, dün açıklanan kombine bilet fiyatlarında değişikliğe gitti.

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Ankaragücü yönetimi dün kombine bilet fiyatlarını açıklamıştı.

Kale Arkaları – 400 TL, Maraton – 600 TL, Kapalı A-B – 800 TL Özel Tribün A-B – 1500 TL, VIP Tribün – 2000 TL olarak belirlenen bilet fiyatlarının 18 yaş altı öğrencilere ve kadınlara %50 indirimli olarak satılacağını açıklamıştı.

Açıklama sonrası gelen tepkileri değerlendiren Ankaragücü yönetimi müjdeyi verdi.

%50 indirim hakkı sadece 18 yaş altı öğrenciler için değil üniversite öğrencilerini de kapsayacak şekilde tekrar düzenlendi.

Buna göre tüm öğrenciler Ankaragücü kombinesini 19 Mayıs Stadyum gişelerinden öğrenci kimliklerini ibraz ederek %50 indirimli olarak alabilecek.

Kombine bilet satışları yarından itibaren başlayacak.

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7
Sevdamizzz ankaragucu
2 Ağustos 201823:41
BU zamana kadar ankaragücü bircok badireleri atlatarak taraftarin iticici gucuyle layik oldugu süperlige geldi.yönetim Kommune fiyatlrini acikladi ve ardindan anlamsiz elestiler geldi yönetime,ben bu anlamsiz elestirilere katilmiyorrum.bu yönetim enkaza Dönen ankaragucunu Aldi ve yaptiklariyla taraftara guven Verdi ve taraftarda herzaman ki gibi gereginden fazla üzerine düseni yapti ve simdi süperligdeyiz.mesela kale arkasi kombine 400 lira, yarimaci bir takim istiyorsak bu pahali degil.her gun 10 tl verilen sigaradan iki gun kisarsak rahatlikla yarimaci,ezilmeyen ve bizi gururlandiran bir ankaragucunu destegimizle izleyebiliriz.14 mac 400 lira,yani her mac 27,28 lirya geliyo.buda haftada 3 sigaraya geliyo. Eger tekrar eski gunlere dönmek istemiyorsak yarismaci takim istiyorsak bu kaliteli transferlerle ve parayla oluyor. Haydiiiii simdi destek zamaniii
6
Ömer
1 Ağustos 201820:30
Başkan sana az bile boş türübüne oyna taraftar olmadan bu takım hiç birşey
5
Cenk
1 Ağustos 201820:28
Kombine fiyatları ile ilgili taraftardan ciddi olarak olumsuz yorumlar var. Diğer Anadolu takımları ile karşılaştırma yapıldığında yarı yarıya fiyat farkının olduğu gözüküyor.Yönetim satışlar başlamadan bu işe el atmalıdır.
4
Adilane
1 Ağustos 201818:34
Ankaragucu yonetimi taraftari FB,GS,BJK,taraftariyla karistiriyor Ankaragucu taraftarinin yuzde doksani yoksulluk siniri altinda gelirle yasamaya calisiyor ben maraton seyircisiyim konbine alacak gucum yok vefe alamamniyetiniz bos turubunlerde oynamakmi acikca soyleyin.
3
alaaddin
1 Ağustos 201815:04
olması gereken olmuş şimdi normal kombinelerede indirim yapılması nı beliyoruz
2
Kenan
1 Ağustos 201813:44
Ali imdat el at bu olaya yoksa askerlerin eksik olcak netice senin yaptığını yönetim yapamıyor reis el at bu işe
1
Mitaç
1 Ağustos 201813:42
Askeri ücretle çalışanda maaş dekont getirsinler onada indirim yap Başkan 2000 tane satamasın yarın açıkla bakalım adetleride görelim yazıklar olsun
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