Gençlerbirliği tempoyu tutturdu...

Yeni sezon hazırlıklarına İlhan Cavcav Tesisleri’nde devam eden Gençlerbirliği, sabah bölümünde yaptığı tek antrenmanla günü geçirdi.

Isınma koşusu , koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman daha sonra pas - koordinasyon çalışmasıyla devam etti. Son bölümde eğlenceli oyun oynayan futbolcular , zorlu pozisyonlarda attıkları gollerle eğlenceli anlar yaşadı. Oyunun galibi beyaz takım oldu.

Teknik Direktör Erkan Sözeri de bugün saat 13;30'da basın mensupları ile bir araya geliyor...