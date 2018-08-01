Gençlerbirliği tempoyu tutturdu...

Yeni sezon hazırlıklarına İlhan Cavcav Tesisleri’nde devam eden Gençlerbirliği, sabah bölümünde yaptığı tek antrenmanla günü geçirdi.
Isınma koşusu , koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman daha sonra pas - koordinasyon çalışmasıyla devam etti. Son bölümde eğlenceli oyun oynayan futbolcular , zorlu pozisyonlarda attıkları gollerle eğlenceli anlar yaşadı. Oyunun galibi beyaz takım oldu.
Teknik Direktör Erkan Sözeri de bugün saat 13;30'da basın mensupları ile bir araya geliyor...
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