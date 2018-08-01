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Yeni Malatyaspor'da transfer
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YENİ MALATYASPOR'DA TRANSFER

Yeni Malatyaspor'da transfer

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, orta saha oyuncusu Mitchell Donald'ı transfer etti.

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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, orta saha oyuncusu Mitchell Donald'ı transfer etti.

Transfer çalışmalarını sürdüren sarı-siyahlıların, İstanbul'a getirerek sağlık kontrolünden geçirdiği Donald ile 2 yıllık sözleşme imzaladığı bildirildi.

Kariyerine Hollanda'nın Ajax takımında başlayan Donald, bu ülkede Willem II ve Roda forması giydi. Daha sonra Rusya'nın Mordovia takımına transfer olan 29 yaşındaki Surinam asıllı Hollandalı orta saha oyuncusu, 2015-2016 sezonundan beri Sırbistan'ın Kızılyıldız takımında forma giyiyordu.

Ön libero, orta saha ve on numara pozisyonlarında oynayabilen Donald, geride kalan sezonda Kızılyıldız formasıyla 37 resmi maça çıktı ve 7 kez gol sevinci yaşadı.

Bu arada kulüp başkanı Adil Gevrek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün yapılan son görüşmelerin ardından, orta saha oyuncusu Mitchell Donald ile anlaşma sağlandı. Aramıza hoş geldin." ifadelerini kullandı.
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