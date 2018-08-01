Kentin düşündüren hali

Son 2 yıldır Ankara’da yaşanan stadyum sorununa kulüplerin sessiz kalması, projelerin geç netleşmesi; toparlanması güç bir durumla karşı karşıya bıraktı futbolumuzu. MKE Ankaragücü, Gençlerbirliği ve Osmanlıspor Yenikent’te mücadele edecek, Eryaman Stadı’nda ise çalışmalar hız kazandı. Olan ise TSYD Ankara Şubesi Geleneksel Dörtlü Futbol Turnuvası’na oldu. Geçen yıl 51. kez düzenlenen tarihi turnuvanın kura çekiminde de stat belirsizliği vardı. Bugün de aynı endişeler yaşandı ve maalesef turnuva iptal edildi. Bravo hepimize...

Mantığa uymayan işler

Önceki gün MKE Ankaragücü’nün imza töreninde karşılaştığımız TSYD Ankara Şubesi Başkanı Alper Bakırcıgil, üzgündü, keyifsizdi. Omuzlarındaki yükün ağırlığıyla turnuvanın oynanması için verdiği çabadan bahsetti. Hatta sarı-lacivertlilerin başkanı Mehmet Yiğiner’e, turnuvanın milli maç arasında oynanabileceğini söyledi. Sonuç ne olur hep birlikte göreceğiz! Ancak Cumhuriyet’in başkentinde maç oynanacak bir futbol sahası olmaması, ‘zeminin elverişsizliği’ ya da ‘standartlara uymuyor’ raporu-sonuçları da akla-mantığa uyan açıklamalar değil.

Geçtiğimiz günlerde Klasspor TV’de Bülent Atlas ile yaptığımız programda konu Ankara’nın stadyum meselesine gelince, görüşümü canlı yayında da belirtme fırsatı bulmuştum: “En büyük hata kulüplerde. Geçen yıl Gençlerbirliği OSTİM Stadı, Ankaragücü de Bağlum Stadı için çalışma yapsa; biraz kendileri biraz da bulunacak destekle bugün birer stat sahibi olurlardı. Yeni 19 Mayıs Stadı yapılınca da o stadyumları bir şekilde kullanmaya devam ederlerdi” yorumunu yapmıştım. Ama maalesef bekledik, durduk ve kaybettik!..

Sınıfta kaldık!

Bu kadar popüler olan bir spor dalında sınıfı geçemedik. Tıpkı altyapıları unuttuğumuz gibi; tıpkı tribünlere taraftarları çekmekte zorlandığımız gibi... Şimdi ne olacak? Aslında hiçbir şey olmamış gibi yaşanmaya devam edilecek. Kimse ‘bak TSYD Turnuvası olmadı’ ya da ‘keşke bu stat işinde farklı bir politika uygulasaydık, hareket etseydik, oturup beklemeseydik’ demeyecek. MKE Ankaragücü büyük bir savaştan çıktı. Her yeri yara bere içinde ama çok ‘Güçlü’! Gençlerbirliği ise önde olduğu, övündüğü pek çok konuda bazı rakiplerinin gerisinde kaldı. Osmanlıspor etkili kadrosunda kayıplar verdi.

Milat olacak

Günü kurtarmak, sezonu atlatmak kulüpleri hiçbir yere taşımıyor. Kulüpler tarihleri açısından milat olacak bir döneme giriyor. Maç oynanacak bir stadyum bulmak aslında hiçbir şeyi çözmüyor. Çözüm olacak şey sistem. Ankaragücü kaybettiği sistemi kurmaya çalışıyor. Gençlerbirliği iflas eden sisteminde yeni bir başlangıç yaparak aynı hataları tekrarlamamalı. Osmanlıspor ise vazgeçtiği şampiyon ampute futbol takımının ardından 1. Lig’de mücadele edecek A takımı için kalıcı ve sağlam çözümler üretmeli.

Orhan Kemal Erkılıç - Milliyet