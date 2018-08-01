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Hentbolda kuralar çekiliyor...
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HENTBOLDA KURALAR ÇEKİLİYOR...

Hentbolda kuralar çekiliyor...

2018-2019 Hentbol sezonu kadınlar ve erkekler Türkiye Kupası 1. tur grupları ile Süper Lig ve 1. Lig fikstürleri belli oluyor.

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2018-2019 Hentbol sezonu kadınlar ve erkekler Türkiye Kupası 1. tur grupları ile Süper Lig ve 1. Lig fikstürleri belli oluyor.

Fikstür ve kura çekimi 6 Ağustos 2018 Pazartesi günü Türkiye Hentbol Federasyonu Konferans salonunda aşağıdaki programa göre gerçekleştirilecek.

6 AĞUSTOS 2018

15:00 TÜRKİYE KUPASI KURA ÇEKİMİ (KADIN/ERKEK)

15:30 SÜPER LİG FİKSTÜR ÇEKİMİ (KADIN/ERKEK)

16:00 1. LİG FİKSTÜR ÇEKİMİ (KADIN/ERKEK)

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