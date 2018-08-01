Hentbolda kuralar çekiliyor...

2018-2019 Hentbol sezonu kadınlar ve erkekler Türkiye Kupası 1. tur grupları ile Süper Lig ve 1. Lig fikstürleri belli oluyor.
Fikstür ve kura çekimi 6 Ağustos 2018 Pazartesi günü Türkiye Hentbol Federasyonu Konferans salonunda aşağıdaki programa göre gerçekleştirilecek.
6 AĞUSTOS 2018
15:00 TÜRKİYE KUPASI KURA ÇEKİMİ (KADIN/ERKEK)
15:30 SÜPER LİG FİKSTÜR ÇEKİMİ (KADIN/ERKEK)
16:00 1. LİG FİKSTÜR ÇEKİMİ (KADIN/ERKEK)
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.