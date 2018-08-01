Yenimahalle Belediyesi yeni sezon hazırlıklarına başladı...

Bu sezon ülkemizi Avrupa Kupaları'nda temsil edecek olan Yenimahalle Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, sezon öncesi çalışmalarının startını verdi.

Teknik patron Serdar Eler yönetiminde çalışmalarını Ankara’da sürdüren Yenimahalle Belediyespor, 78 antrenman ve 8 hazırlık maçı olarak planladığı sezon öncesi dönemiyle sistemli bir şekilde yeni sezona hazırlanıyor.

Çalışmaların ilk etabını bitiren Altın Kanatlı Melekler, ikinci etap çalışmaları için Marmaris'e uçtu. Bir hafta sürecek kamp boyunca, genel kondisyon ve anatomik uyum üzerine yoğun çalışmalar yapacak olan mavi beyazlılar, Ağustos'un 27 ve 29'u arası İzmir'de, gerçekleşecek hazırlık turnuvasıyla beraber sezon öncesi çalışmalarını sonlandıracak.

*Yenimahalle'nin hedefi her zaman şampiyonluklardır

Sezon öncesi çalışmaları ve takımın hedefleri hakkında açıklamalarda bulunan teknik direktör Serdar Eler, "Yenimahalle'nin hedefi her zaman şampiyonluk ve kupa zaferleri olmuştur, bu sezon da hedefimizi bu yönde belirledik. Yaptığımız transferlerle takımımızın yaş ortalamasını 25'e kadar düşürdük. Daha genç, daha dinamik bir kadroyla, yüksek tempoda hücum ve agresif savunmayı başlıca oyun planımız olarak belirledik." şeklinde konuştu.

*Tüm rakiplerimiz değerli

Süper Lig'de yer alan tüm takımlara başarı dileklerinde bulunan Eler, " Bizim gözümüzde, bütün rakiplerimiz ayrı ayrı değerli. Zorlu bir maraton olacak. Tüm takımlara başarılar diliyor, Fair-Play' in öne çıktığı sakatlıkların olmadığı bir sezon diliyorum." dedi. Ayrıca Yenimahalle Belediyesi yöneticilerine de teşekkürlerini sunan Serdar Eler, " Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan, her zaman desteklerini arkamızda hissettiğimiz başta Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar olmak üzere, bütün başkan yardımcılarına, kulüp başkanı ve yönetimine teşekkür ediyorum." diyerek sözlerini noktaladı.