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Bursaspor, Allano Lima'yı kadrosuna kattı
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BURSASPOR, ALLANO LİMA'YI KADROSUNA KATTI

Bursaspor, Allano Lima'yı kadrosuna kattı

Transfer çalışmalarını sürdüren Bursaspor, Portekiz Ligi ekiplerinden Estoril'de forma giyen Allano Lima'yı kadrosuna kattı.

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Yeni sezon öncesi kamp çalışmalarını Afyonkarahisar’da sürdüren yeşil-beyazlı ekipte, transfer hareketliliği sürüyor. Kadrosunu şu ana kadar Jani Atanasov, Staphane Badji ve Aytaç Kara ile güçlendiren Timsah, Portekiz Ligi ekiplerinden Estoril'de forma giyen 23 yaşındaki Allano Lima'yı da renklerine bağladı. Lima'nın satın alma opsiyonlu olarak kiralandığı öğrenilirken, Brezilyalı oyuncu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'ye aldığı uçak biletini gösterdi. Yarın sağlık kontrolünden geçecek olan Lima'nın daha sonra resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

Lima, geçen sezon Estoril'de çıktığı 30 maçta 5 gol ve 1 asist ile mücadele etti. 23 yaşındaki oyuncu hem sol kanat, hem de sağ kanatta forma giyebiliyor.  

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