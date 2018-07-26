TSYD Ankara Kupasında kuralar çekildi..

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Ankaragüçlü

26 Temmuz 201822:57

Stadyum sorunu çözüldü tsyd maçları da yenikent te oynanacak osmanlı stadyumu ile ilgili hibrit çim çalışmaları milli maç arasında yapılacak.... Haber konusunda çok kötüsünüz...sporanki ve orhan sal daha başarılı çünkü haberleri çok güncel ve doğru