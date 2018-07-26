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TSYD Ankara Kupasında kuralar çekildi..
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TSYD ANKARA KUPASINDA KURALAR ÇEKİLDİ..

TSYD Ankara Kupasında kuralar çekildi..

TSYD Ankara Kupasında stat sorunu henüz çözülmedi ancak kuralar çekildi. İşte TSYD Ankara Kupasında maç programı..

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Ankaragücü ile birlikte Bursaspor, Sivasspor ve Alanyaspor’un katılacağı Türkiye Spor Yazarları Derneği Ankara Şubesinin düzenlediği geleneksel TSYD Dörtlü Futbol Turnuvası kuraları bugün TSYD Lokalinde çekildi.

3-4 Ağustos arasında düzenlenecek turnuvanın ilk maçında MKE Ankaragücü, Antalya ekibi Alanyaspor ile eşleşti.

İkinci maç ise Buraspor ile Sivasspor arasında oynanacak.

Turnuvada ilk maçları kazananlar ikinci gün şampiyonluk maçına kaybedenler 3.’lük maçına çıkacaklar.

Turnuva kuralları içerisinde bir maçta en fazla 6 oyuncu değişikliği olacaktır.

Turnuva maçlarının biletleri 20 TL olarak belirlenmiştir
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Ankaragüçlü
26 Temmuz 201822:57
Stadyum sorunu çözüldü tsyd maçları da yenikent te oynanacak osmanlı stadyumu ile ilgili hibrit çim çalışmaları milli maç arasında yapılacak.... Haber konusunda çok kötüsünüz...sporanki ve orhan sal daha başarılı çünkü haberleri çok güncel ve doğru
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