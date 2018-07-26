TSYD Ankara Kupasında kuralar çekildi..

Ankaragücü ile birlikte Bursaspor, Sivasspor ve Alanyaspor’un katılacağı Türkiye Spor Yazarları Derneği Ankara Şubesinin düzenlediği geleneksel TSYD Dörtlü Futbol Turnuvası kuraları bugün TSYD Lokalinde çekildi.
3-4 Ağustos arasında düzenlenecek turnuvanın ilk maçında MKE Ankaragücü, Antalya ekibi Alanyaspor ile eşleşti.
İkinci maç ise Buraspor ile Sivasspor arasında oynanacak.
Turnuvada ilk maçları kazananlar ikinci gün şampiyonluk maçına kaybedenler 3.’lük maçına çıkacaklar.
Turnuva kuralları içerisinde bir maçta en fazla 6 oyuncu değişikliği olacaktır.
Turnuva maçlarının biletleri 20 TL olarak belirlenmiştir
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