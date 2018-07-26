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Ankaragücü, Bifuma'sız çalıştı...
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ANKARAGÜCÜ, BİFUMA'SIZ ÇALIŞTI...

Ankaragücü, Bifuma'sız çalıştı...

Spor Toto Süper Lig hazırlıklarını Beştepe Tesislerinde sürdüren MKE Ankaragücü, günü gerçekleştirdiği çift antrenman ile geçirdi.

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Spor Toto Süper Lig hazırlıklarını Beştepe Tesislerinde sürdüren MKE Ankaragücü, günü gerçekleştirdiği çift antrenman ile geçirdi.

Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleşen antrenmanda güç kuvvet ve dar alanda paslaşma yapılırken, şut ağırlıklı çalışma yapıldı.

Diz ağrısı bulunan Bifouma, fizyoterapist eşliğinde düz koşu yaptı.

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