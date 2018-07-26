Gençlerbirliği'nden kötü prova

Gençlerbirliği, Bolu kampındaki son hazırlık maçında Adanaspor ile karşı karşıya geldi. İlk yarısı 0-0 sona eren maçın 83.dakikasında Ahmet Dereli attığı golle Adanaspor’u 1-0 öne geçirdi ve maç bu skorla noktalandı.
SAHA: Bolu Termal
HAKEMLER: Onur Akbaş, Mehmet Demirel, Cem Özbey, Yalçın Taşkınfurat
GENÇLERBİRLİĞİ: Hakan, Ahmet Oğuz(45.dk Zeki), Luccas(45.dk Scekic), Mert(73.dk Mahmut), Alper(45.dk Halil İbrahim, Bekir(45.dk Bady), Yasin(73.dk Soner), Sessegnon(68.dkSelçuk), Ahmet İlhan(45.dk Matei), Jailton(45.dk Nadir), Deniz(85.dk Serdarcan)
ADANASPOR: İrfancan(45.dk Hayrullah), Veli(79.dk Yakup),Onur, Berkan, Göksu, Renan(45.dk Abdülkadir), Yener(45.dk Kenan), Hakan, Gökhan(45.dk Bumba), Eren(62.dk Alpay), Ahmet
MAÇTAN DAKİKALAR
22' Sessegnon sağ kanattan içeri ortaladı. Deniz'in kafa vuruşu üstten auta çıktı.
30' Jailton ceza sahası içinden vurdu, top direğin yanından auta çıktı.
37' Yasin sağ kanattan ceza sahası içine ortasını yaptı. Ahmet İlhan kafayı vurdu, top üstten auta çıktı.
45' Jailton ceza sahası içinde topu daha müsait pozisyondaki Ahmet İlhan 'a bırakmak istedi. Ahmet İlhan' dan önce savunma araya girdi
55' Halil İbrahim 'in şutunu kaleci iki hamlede kurtardı
61' Sessegnon ceza sahası dışından vurdu, top kalecide kaldı.
63' Matei çapraz pozisyonda sert vurdu, top yandan auta çıktı.
78’ Nadir’in şutu üst direkten auta çıktı.
83’ Ahmet Dereli,Adanaspor’u 1-0 öne geçirdi.
Maç Adanaspor’un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
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