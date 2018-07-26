﻿
Gençlerbirliği'nden kötü prova
﻿
Site İçi Arama
﻿

GENÇLERBİRLİĞİ'NDEN KÖTÜ PROVA

Gençlerbirliği'nden kötü prova

Gençlerbirliği, Bolu kampındaki son hazırlık maçında Adanaspor ile karşı karşıya geldi.

1393 Okunma

Gençlerbirliği, Bolu kampındaki son hazırlık maçında Adanaspor ile karşı karşıya geldi. İlk yarısı 0-0 sona eren maçın 83.dakikasında Ahmet Dereli attığı golle Adanaspor’u 1-0 öne geçirdi ve maç bu skorla noktalandı.

SAHA: Bolu Termal

HAKEMLER: Onur Akbaş, Mehmet Demirel, Cem Özbey, Yalçın Taşkınfurat

GENÇLERBİRLİĞİ: Hakan, Ahmet Oğuz(45.dk Zeki), Luccas(45.dk Scekic), Mert(73.dk Mahmut), Alper(45.dk  Halil İbrahim, Bekir(45.dk Bady), Yasin(73.dk Soner), Sessegnon(68.dkSelçuk), Ahmet İlhan(45.dk Matei), Jailton(45.dk Nadir), Deniz(85.dk Serdarcan)

ADANASPOR: İrfancan(45.dk Hayrullah), Veli(79.dk Yakup),Onur, Berkan, Göksu, Renan(45.dk Abdülkadir), Yener(45.dk Kenan), Hakan, Gökhan(45.dk Bumba), Eren(62.dk Alpay), Ahmet

MAÇTAN DAKİKALAR

22' Sessegnon sağ kanattan içeri ortaladı. Deniz'in kafa vuruşu üstten auta çıktı.

30' Jailton ceza sahası içinden vurdu, top direğin yanından auta çıktı.

37' Yasin sağ kanattan ceza sahası içine ortasını yaptı. Ahmet İlhan kafayı vurdu, top üstten auta çıktı.

45' Jailton ceza sahası içinde topu daha müsait pozisyondaki Ahmet İlhan 'a bırakmak istedi. Ahmet İlhan' dan önce savunma araya girdi

55' Halil İbrahim 'in şutunu kaleci iki hamlede kurtardı

61' Sessegnon ceza sahası dışından vurdu, top kalecide kaldı.

63' Matei çapraz pozisyonda sert vurdu, top yandan auta çıktı.

78’ Nadir’in şutu üst direkten auta çıktı.

83’ Ahmet Dereli,Adanaspor’u 1-0 öne geçirdi.

Maç Adanaspor’un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

2
Ankara'nın stat problemi Klasspor TV ekranlarında konuşulacak...
3
19 Mayıs Stadyumunda yıkım başladı..
5
El Kabir, Ankaragücü'nde
1
Ousmane Ndiaye, Osmanlıspor'da
11
Gençlerbirliği taraftarından Sessagnon kampanyası..
Haberankara.com'un 5'nci yıl ödül töreninde sürpriz konuklar
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿