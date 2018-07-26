Soner Aydoğdu şampiyonluk istiyor

Medipol Başakşehir'in yeni transferlerinden Soner Aydoğdu, turuncu-lacivertli forma ile bu sezon şampiyonluk yaşamak istediğini söyledi.

Soner, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünün, Intercity ile Kurtköy'deki İstanbul Park'ta gerçekleştirilen sponsorluk imza töreni sonrasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Benim için yeni bir dönem, yeni bir sayfa. İnşallah hem benim hem takımımız için hayırlı olur. Takımımızın 4 senedir yaptıkları ortada. Son haftaya kadar şampiyonluk şansını sürdürdüler. İnşallah bu sene burada şampiyonluk yaşamak istiyorum. Bunu da başaracak kalitemiz var." dedi.

Soner, turuncu-lacivertli ekibe transferinde teknik direktör Abdullah Avcı faktörünün önemli bir rol oynadığının altını çizerek, "Abdullah Avcı'ya çok teşekkür ediyorum. Beni ilk kez A Milli Takıma çağıran da kendisiydi. Burada buluşmak nasip oldu. Bana çok şey katacağına inandığım için burayı tercih ettim." ifadelerini kullandı.

- "Hedefim yine milli takım"

Soner, "Trabzonspor'a büyük umutlarla transfer olmuştun ancak tam olarak istenen olmadı. Burada beklentileri karşılayabilecek misin?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Gençlerbirliği'nden Trabzonspor'a gittiğimde çok gençtim, 20-21 yaşındaydım. Beklentiler çok fazlaydı, ilk senemde forma şansı buldum ama ikinci senemde forma şansı bulamadım. Akhisar'da ise düzenli oynadım. Tekrar performansımı üst seviyeye çıkardım. Hedefim yine milli takım. Daha yaşım 27. Burada da performansımı üst seviyeye çıkartıp, şampiyonluk ve milli takımı istiyorum."

Soner Aydoğdu, Akhisarspor'dan yakın arkadaşı Muğdat'ın da Galatasaray'a transfer olmasının hatırlatılması üzerine ise "Muğdat benim çocukluk arkadaşım, Gençlerbirliği altyapısında beraberdik. Ben Muğdat ve Aykut, Akhisar'da değişilmez üçlüydük. Çok yakındık. Akhisar benim veya Muğdat'ın yerini doldurur ama bu sezon hem benim hem Muğdat için yeni bir dönem. İnşallah hem Muğdat hem de ben başarılı olurum. Muğdat ile şampiyonluk yarışına gireceğiz. İnşallah şampiyon olan taraf biz oluruz." şeklinde konuştu.