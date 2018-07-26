İsmail Kartal, Erzurum kampı sonrası gazeteciler ile buluştu

Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal, Erzurum kampı dönüşü basın mensupları ile bir araya geldi.

Beşevler Tesislerinde düzenlenen basın toplantısında İsmail Kartal’ın konuşmasından satırbaşları

2 dönem Erzurum’da kamp yaptık. Şu an çalışmalara tesislerimizde devam ediyoruz. Stat konusunda bir karışıklık vardı. Sorun çözüldü. Eryaman stadı bitene kadar maçlarımızı Yenikent’te oynayacağız. 19 Mayıs bitene kadar Eryaman’da maçlarımızı sürdüreceğiz.

6 tane oyuncu aldık. Kulübümüzün bütçesine uygun, tanıdığımız, bildiğimiz oyuncuları tercih ettik. Bazılarını alabildik, bazılarını alamadık. Kur farkı nedeni ile bütün takımlar zor durumda. Transfer yapmak çok zor bir iş. Şampiyonluk iddiası olan takımlar bile transfer yapmakta zorlanıyor. Biz de zorlanan kulüplerden bir tanesiyiz. Transfer yapmak için değil bize faydası olacak transferleri yapmaya çalışıyoruz. En kısa zamanda da bu oyuncuları transfer edip sezona başlamak istiyoruz.

2 transfer daha yaptık ama onları kiraya vereceğiz. Santrafor, orta saha ve defansa 4-5 transfer daha yapacağız. Kulübün şartları ortada. Transfer yasağımız var, maddi durum ortada. Lige en iyi şekilde hazırlanmaya çalışıyoruz.

Lige 4-5 hafta sonra anca hazır olur, yükselişe geçebiliriz.

Bu işin ekonomisi var. Geçtiğimiz dönem yaşanan sıkıntılardan dolayı imajımız zedelenmiş. Ankaragücü’ne gelinmemesi için telkinde bulunuyorlar.

Bu sene ligde kalıcı olmak istiyoruz. Eğer bunu başarabilirsek önümüzdeki yıllar önümüz açılacak. Başkentin tarihi kulübünü borcu olmayan, kendi kendine yönetilebilen bir kulüp haline getirmeye çalışıyoruz.

Avrupa’nın en önemli liglerinden biri olmamıza rağmen yerli oyuncu yetiştiremiyoruz. Hoca konusunda istikrar yok. Kulübün imkanı olmadan yüksek sayıda transfer yapılıyor. Biz sabırlı, adım adım gidiyoruz. Yolda sendelesek bile sabırlı olacağız, maç maç duruma bakmadan önümüze bakacağız.

Maçı Ankara’da oynadığımıza şükrediyoruz. Aylardır bunun için ne mücadele edildiğini biliyoruz. Nerede oynayacağımız belli olmadığı için istediğimiz hazırlık maçlarını bile yapamadık.

1 maç bile olsa TSYD turnuvasında oynamak istiyoruz. Hem spor yazarları için hem turnuvanın önemi için tek maç bile olsa bu turnuvada maça çıkacağız

Oyuncularımın antrenmanlarda gösterdiği performansından memnunum. El Kabir’in biraz kilo vermesi lazım ama özel bir futbolcu. Pinto, Yalçın, Fathi iyi durumda. Yeni gelecek arkadaşların da takıma katkı sağlayacağını tahmin ediyorum.

Yurtdışında kamp yapmadık. Takım kadrosu oturmamıştı. Bir çok takım Erzurum’da kamp yapıyordu. Ülkemizde böyle tesisler varken yurtdışında kamp yapmayı düşünmedik. Bunun maddiyat ile alakası yok. Ama inşallah önümüzdeki sene hazır bir şekilde yurtdışında kamp yapmak isteriz.

Tuna Yılmaz: Galatasaray maçını inşallah Ankara’da oynayacağız. Takip ediyoruz. Başkanımız bu konuda sıkı bir şekilde ilgileniyor. Cumhurbaşkanımızın “Ankaragücü, Ankara’da oynayacak sözü yerde kalmaz” diye düşünüyoruz.

Bu kulüp yaşanılabilir, her sporcunun koşarak gelebileceği, bir Başakşehir, Altınordu, Sivas gibi örnek kulüpler gibi bir model oluşturmaya çalışıyoruz. Kendi ayakları üzerinde durabilen örnek bir kulüp olmak istiyoruz. Umarım bu sene ligde kalıcı oluruz, seneye bu kulübün borcu az olur.

Biz biraz nefeslenmeden altyapıya yoğunlaşmamız mümkün değil. Önce kalıcı olmamız lazım.

Transferler ile ilgili isim veremiyoruz. Çok ciddi mücadele ediyoruz. Birinin ismi çıkınca hemen bozmak için uğraşanlar oluyor. Umarım hep birlikte bu sorunları aşarız.