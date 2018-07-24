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Ankara'nın stat problemi Klasspor TV ekranlarında konuşulacak...
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ANKARA'NIN STAT PROBLEMİ KLASSPOR TV EKRANLARINDA KONUŞULACAK...

Bülent Atlas ve Orhan Kemal Erkılıç canlı yayında...

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Genel Yayın Yönetmenimiz Bülent Atlas ile Milliyet Gazetesi Ankara Spor Müdürü Orhan Kemal Erkılıç bu akşam saat 20:00'da iyice karmaşık hale gelen Ankara'nın stat problemini, Ankaragücü'nün maçlarını nerede oynayacağını, Melih Gökçek ile Mehmet Yiğiner arasındaki problemi ve Gençlerbirliği'nin durumunu masaya yatırıyor. Sizin soru ve görüşlerinizi de cevaplayacağımız programı mutlaka kaçırmayın....

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2
Bu saatte mi
26 Temmuz 201822:08
Koca baskentte yillardir stad yapilmadi ki onlarca il ve ilceye yapilmisken. Lig baslayacak sizin akliniz basina yeni mi geliyor. Bu saatten sonra konussaniz ne olur. Yillardir baskent medyasi olarak bld ve siyasilere neden bu konulari acmadiniz birseyler yapmak icin zorlamadiniz
1
Bu saatte mi
26 Temmuz 201822:08
Koca baskentte yillardir stad yapilmadi ki onlarca il ve ilceye yapilmisken. Lig baslayacak sizin akliniz basina yeni mi geliyor. Bu saatten sonra konussaniz ne olur. Yillardir baskent medyasi olarak bld ve siyasilere neden bu konulari acmadiniz birseyler yapmak icin zorlamadiniz
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