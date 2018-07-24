Ankara'nın stat problemi Klasspor TV ekranlarında konuşulacak...

Genel Yayın Yönetmenimiz Bülent Atlas ile Milliyet Gazetesi Ankara Spor Müdürü Orhan Kemal Erkılıç bu akşam saat 20:00'da iyice karmaşık hale gelen Ankara'nın stat problemini, Ankaragücü'nün maçlarını nerede oynayacağını, Melih Gökçek ile Mehmet Yiğiner arasındaki problemi ve Gençlerbirliği'nin durumunu masaya yatırıyor. Sizin soru ve görüşlerinizi de cevaplayacağımız programı mutlaka kaçırmayın....
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