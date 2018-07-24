Ankara'nın stat problemi Klasspor TV ekranlarında konuşulacak...

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Bu saatte mi

26 Temmuz 201822:08

Koca baskentte yillardir stad yapilmadi ki onlarca il ve ilceye yapilmisken. Lig baslayacak sizin akliniz basina yeni mi geliyor. Bu saatten sonra konussaniz ne olur. Yillardir baskent medyasi olarak bld ve siyasilere neden bu konulari acmadiniz birseyler yapmak icin zorlamadiniz