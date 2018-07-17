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Traore, Adana Demirspor'da!
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TRAORE, ADANA DEMİRSPOR'DA!

Traore, Adana Demirspor'da!

Adana Demirspor, orta saha oyuncusu Hamidou Traore'yi renklerine bağladı.

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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Kardemir Karabükspor'dan orta saha oyuncusu Hamidou Traore'yi kadrosuna kattı.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre geçen sezon Karabükspor'da forma giyen 21 yaşındaki Traore, mavi-lacivertli takıma transfer edildi.

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, yeni transferin camiaya hayırlı olmasını dileyerek, "Karabükspor takımında orta sahada oynayan genç ve başarılı bir ismi renklerimize kattık." ifadesini kullandı.
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