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Ankaragücü transferi hızlandırdı...
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ANKARAGÜCÜ TRANSFERİ HIZLANDIRDI...

Ankaragücü transferi hızlandırdı...

Ankaragücü'nde hücum hattının sol tarafına takviye yapıyor. 

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Ankaragücü'nde hücum hattının sol tarafına takviye yapıyor. 

Ankaragücü, daha önce ülkemide bir çok takımla adı anılan 26 yaşındaki Faslı oyuncu Youness Mokhtar ile anlaşma sağlamak için görüşme yapacak. Ankara'ya gelen oyuncuyla bu gece veya yarın yapılacak görüşmelerin ardından transfer netlik kazanacak. 

Ancak Başkent ekibinin büyük ihtimalle oyuncu ve menajeriyle anlaşıp transferde imzayı attırması bekleniyor. 

32 maçta, 8 ile 5 asist!

Hollanda Ligi ekiplerinden PEC Zwolle ile sözleşmesi sona eren ve bonservis sıkıntısı olmayan Mokhtar bu sezon çıktığı 32 maçta, 8 gol atıp, 5 asist yaptı.
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