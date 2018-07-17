19 Mayıs Stadyumunda yıkım başladı..

Ankara 19 Mayıs Stadyumu 'nda yerine yeni bir stadyum yapılması için yıkım işlemleri start aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile mevcut yerine yapılmasına kararı verilen Yeni 19 Mayıs Stadı için yıkım çalışmaları resmen başladı.

4 yıl içinde bitirilmesi planlanan Ankara 19 Mayıs Stadyumu 'nun çürük raporunun açıklanmasının ardından, stat yıkımı için yapılan ilk ihaleyi kazanan firma teminatı yatırmayınca ihale iptal olmuştu. Cuma günü yapılacak yeni ihale öncesi, 19 Mayıs Stadı'nda bulunan Ankara Spor İl Müdürlüğü'ne ait demirbaşlar tamamen sökülmeye başlandı. Stat koltukları, skorbord, demir aksamlar ve çimler sökülürken, sökülen tüm demirbaşların çevre il statlarında kullanılmasına karar verildi.

1936 YILINDA AÇILDI, SAYISIZ MAÇA VE BAŞARIYA TANIKLIK ETTİ

1934 yılında inşaatı başlayan ve 1936 yılında açılan 19 Mayıs Stadı, sayısız Cumhurbaşkanı, Başbakan, hükümet ve bakan gördü. Sayısız başkent takımını konuk eden tarihi stat, Avrupa kupalarında birçok ülke takımını ağırlarken, Süper Lig'in şampiyonlarından Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Bursaspor'u konuk etti. Lefter gibi birçok efsane futbolcuyu da ağırlayan stat, amatör branşlarda da sayısız başarıya tanıklık etti. Güreşten tenise, bokstan cimnastiğe, tekvandodan atletizme kadar birçok spora ev sahipliği yapan tesisler, olimpik sporcuların yetişmesinde de büyük rol oynadı.

İtalyan mimar Paolo Vietti Violi'nin projesi olan spor tesisleri 1936 yılında görücüye sunulmuştu.

İLK KUPA FENERBAHÇE'NİN OLMUŞTU

Stadyumun açılışı dolayısıyla düzenlenen turnuvaya İstanbul'dan Fenerbahçe ve Galatasaray, İzmir'den Altınordu takımları davet edilmişi, başkenti ise Ankaragücü temsil etmişti. Başlama vuruşunu dönemin başbakanı İsmet İnönü'nün yaptığı maçta Ankaragücü, Galatasaray'ı 2-1 mağlup etmişti. Turnuvanın galibi ise tüm maçlarını kazanan Fenerbahçe olmuştu. Sarı lacivertli ekip, Ankara 19 Mayıs Stadyumu 'nda kupayı kaldıran ilk takım olarak tarihe geçti.