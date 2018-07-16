El Kabir, Ankaragücü'nde

Ankaragücü, geçtiğimiz sezonlarda Gençlerbirliği ve Antalyaspor’da oynayan El Kabir’i kadrosuna kattı.

Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner’in katıldığı töreninde El Kabir, kendini 1 yıllık Ankaragücü sporcusu yapan imzayı attı.

İmza töreni sırasında açıklama yapan Mehmet Yiğiner “Ankaragücü’müze bir transfer daha gerçekleştirdik. Her sene olduğu gibi biraz geç ilerliyoruz ama emin adımlarla gittiğimizi düşünüyoruz. El Kabir hırslı bir futbolcu. Tam camiamızın istediği türden bir futbolcu. Camiamıza hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Camia olarak inşallah önümüzdeki sezonda başarılı oluruz. İyi bir takım kurmak için elimizden geleni yapıyoruz. Taraftarlarımız rahat olsun. Geçen sezon son bir saat içinde yasağı kaldırabilmiştik. Şu an kendi ekonomik durumuzu göz önünde bulundurarak ayağımızı yorganımıza göre uzatıyoruz. Hala Federasyondan bize 1 lira para gelmiyor. Geçmiş dönem yöneticilerin borçlarını ödemeye devam ediyoruz. Ayakbastı parası bile alamıyoruz.

Sosyal Medyada taraftarımızın kafasını karıştırmaya çalışıyoruz. Şu an kredi çekebilecek pozisyona geldik. Çok fazla aşırıya kaçmadan krediden gelen paralarla kulübü yaşatmayı sürdüreceğiz. 2-3 yıl daha eski dönemlerin kamburunu çekeceğiz. 18 tane transfer yasağının önünde engel vardı. Bu sayıyı ikiye düşürdük. Transferlerimizi bile gece yarısı gerçekleştirebiliyoruz. Ankaramıza ve taraftarlarımıza layık olmaya çalışıyoruz. Bu iyi niyetle mücadele etmeye devam ediyoruz. Bizi 2 sezon şampiyon yapan rabbimize dua ediyoruz. Ligde üst sıraları hedefliyoruz. En kötü ilk 8 içinde yer almak istiyoruz. İyi niyetle görevimizin başındayız. Finans gücümüz doğrultusunda, hocamız ile değerlendirerek transferlerimizi yapıyoruz.

Transferlerimiz devam edecek. Elimizden geldiği kadar iyi, takıma katkı sağlayacak futbolcuları transfer etmeyi sürdüreceğiz.” Dedi.

Ankaragücü forması ile ilk açıklamasını yapan El Kabir ise “Türkiye’de tekrar olmaktan dolayı çok mutluyum. Başkanıma burada oynama fırsatı verdiği için çok mutluyum. Süper ligde daha önce çok tecrübem oldu. Bu takımın yukarılara çıkmasında hırsım ve tecrübem ile katkı sağlayacağımı düşünüyorum.

Taraftarlar hakkında çok şey duydum. Geçen sezon izlediğim maçlarda hayran olmuştum. Onların karşısına çıkacağım için çok heyecanlıyım. Takım arkadaşlarımla buluşacağım günü sabırsızlıkla bekliyorum” dedi.